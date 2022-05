De Leest stelt najaarspromgramma voor, diensthoofd Geerwin kiest zijn favoriete top vijf

Het najaarsprogramma van cultuurhuis De Leest viel al letterlijk bij de Izegemnaars in de bus. Wij vroegen aan diensthoofd Geerwin Vandekerckhove om zijn vijf persoonlijke favorieten naar voor te schuiven. “Een moeilijke keuze, want er staat zoveel moois op stapel”, verklapt hij.

Cultuur- en dienstencentrum De Leest is vooral een plaats waar mensen ook samenkomen. “Dat blijft een van onze belangrijkste doelstellingen”, klinkt het bij Geerwin Vandekerckhove. Maar de cultuurprogrammatie slaat ook duidelijk aan bij de Izegemnaar. “Weet je dat er in 2019, voor corona dus, maar liefst 42.000 zitjes werden ingenomen voor alle voorstellingen samen. Geen onaardig aantal en we hopen daar nu opnieuw naar toe te werken.”

Wouter Deprez brengt comedy op Champions League-niveau

Cultuurhuis De Leest pakt voor het najaar weer uit met een gevuld programma. Wij vroegen Geerwin Vandekerckhove om er voor ons zijn top vijf uit te pikken. Iets waar hij met plezier op inging, maar niet zonder eerst nog wat reclame te maken voor de filmvoorstellingen op dinsdag. “We hebben een nieuwe filmprojector waardoor de kwaliteit nog beter is. En qua programmatie hebben we het met de denktank ook iets toegankelijker trachten te houden.”

De top vijf van Geerwin Vandekerckhove ziet er in chronologische volgorde als volgt uit.

1. Compagnie Cecilia

• Donderdag 22 september om 20 uur, grote zaal, 18 euro.

Geerwin Vandekerckhove: “We programmeren vaak Compagnie Cecilia, ze brengen toegankelijk theater met een hoek af. De regie is in handen van Wouter Deprez, maar ook acteurs Sebastien Dewaele en Wouter Bruneel, die je beiden kan kennen van Eigen Kweek, zijn toppers.”

“Het verhaal speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar het gaat vooral over de relatie tussen twee broers die als elektriciens aan de slag zijn.”

2. Wouter Deprez

• Donderdag en vrijdag 20 en 21 oktober om 20 uur, grote zaal, 27 euro.

“Wouter Deprez is hier kind aan huis in De Leest en we konden hem strikken voor twee avonden, toch goed voor 900 mensen die hem aan het werk kunnen zien. Hij brengt met Speech comedy op Champions League-niveau. Terwijl het in de coronajaren wat serieuzer en melancholischer was, maakt hij nu in zijn bekende stjil een stand van zaken op. Echt een must see.”

3. Fred Delfgaauw

• Zaterdag 12 november om 20 uur, grote zaal, 16 euro.

“Je moet het zien, je moet het meemaken. Delfgaauw is een van de betere Nederlandse acteurs die op zijn geheel eigen manier verhalen vertelt. Hij doet dat met poppen die hij zelf ontwerpt. Het is zodanig poëtisch dat het aan de ribben blijft plakken. Hij brengt King Lear. Verwacht daarbij geen zwaar Shakespeare-stuk. Een collega zag het stuk al in Nederland en was zwaar onder de indruk.”

4. Släpstick

• Donderdag 1 december om 20 uur, grote zaal, 20 euro.

“Enkele jaren geleden waren ze al eens bij ons te gast, het was een van de grootste shows die we mochten ontvangen op ons podium. Dit keer brengen deze Nederlanders The Roaring Twenties, een jubileumvoorstelling die de gloriedagen van de slapstick laat herleven. Het is een groot totaalspektakel met topmuzikanten en wisselende decors.”

5. Kurt Overbergh

• Donderdag 8 december om 20 uur, grote zaal, 20 euro.

“De naam Kurt Overbergh zal niet bij iedereen bekend in de oren klinken, maar de man is artistiek directeur van concertzaal Ancienne Belgique in Brussel. Daar programmeerde hij al enkele keren Nick Cave. Overbergh is ook een echte Cave-kenner en in een monoloog combineert hij persoonlijke anekdotes met het levensverhaal van Cave. Dat alles doorspekt met veel beelden en nog meer muziek.”