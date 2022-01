De Haan eerst Koen Crucke met De Grote Pluim

Koen Crucke ontving zondag de allereerste Grote Pluim van de gemeente De Haan. Crucke woont al een aantal jaar in De Haan en ontpopte zich als een prima ambassadeur voor de gemeente. Op 11 februari viert hij zijn 70ste verjaardag.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “De Grote Pluim werd in het leven geroepen om verdienstelijke inwoners in de bloemetjes te zetten. Het is een blijk van waardering voor mensen die zich op bestuurlijk, sociaal, sportief, cultureel, wetenschappelijk of economisch vlak bijzonder inzetten voor de gemeente De Haan.”

De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en het gemeentebestuur koos met Vlaams artiest Koen Crucke voor een echte ambassadeur van de gemeente. Koen Crucke werkte in de grote Europese operahuizen en won talrijke prijzen voor zowel klassieke muziek als musical. Al decennia lang is hij op de radio te horen en op televisie te zien.

Mooiste kustgemeente

Tien jaar geleden verloor hij zijn hart aan De Haan en daarom besloten hij en zijn echtgenoot uiteindelijk om te verhuizen naar wat Crucke zelf als “de mooiste en meest typische kustgemeente” noemt.

Schepen voor Cultuur, Rudi Cattrysse: “Koen Crucke spreekt altijd heel lovend over onze gemeente, het is een echte ambassadeur. Intussen wordt hij ook al als een echte ‘Hanenaar’ beschouwd.”

Koen Crucke mag binnenkort 70 kaarsjes uitblazen. Reden genoeg dus voor het gemeentebestuur om hem de eerste Grote Pluim te overhandigen. De Grote Pluim is een in arduin gegraveerde veer, van de hand van de eveneens in De Haan wonende Nederlandse kunstenaar Henk Korthuijs.

Crucke ontving de Pluim ter gelegenheid van zijn nieuwjaarsconcert in het Wielingencentrum in Wenduine, waar hij op de piano begeleid werd door minister van staat en oud-secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes.