De Grote Post bestaat tien jaar en viert met een rebels programma

De Grote Post bestaat tien jaar en viert dat met een opvallend breed najaarsprogramma, waarbij participatie van de Oostendenaar centraal staat. Een eigen festival Kiem met residenten opent het najaar.

“Voor onze voorstellingen halen we heel hoge verkoopcijfers, waardoor we op het niveau zitten van voor de pandemie”, zegt directeur Stefan Tanghe bij de voorstelling van het najaarsprogramma. Hij geeft binnenkort de fakkel door en ziet dat het goed zit: een flink uitgebreid artistiek team zet een verrassend najaar op poten. Mat Van Herreweghe (stads- en samenlevingsprojecten): “Er komen lezingen van Zaki rond mei ‘68 in drie ontmoetingscentra waarbij we mikken op rebelse senioren. Verder zal Valentina Medda in een project rond vergankelijkheid twee weken in Oostende neerstrijken om barsten in muren te fotograferen. Die komen in een map en gedurende drie dagen gaat ze daarover in dialoog waarbij mensen als slot de barst kunnen laten tatoeëren.”

Kiem

De Grote Post verwierf ook grote bekendheid door jaarlijks een 20-tal residenten (jonge makers) de kans te geven om aan hun project te werken. “Daarvoor zijn er elk jaar meer dan 200 aanvragen”, zegt Pascal Lervant. “Het resultaat van hun verblijf tonen we voortaan twee keer per jaar in een eigen festival. Kiem is er niet enkel in juni, maar wordt in september zelfs de seizoensopener met vier premières.” Sam Serruys (studio): “Aan de muziekstudio in De Grote Post komt een educatief luik met een reeks workshops en masterclasses voor lokale artiesten en bands. Die worden gegevens door een gitarist, Arno-bassist Mirko Banovic, een producer en andere mensen die professioneel met muziek bezig zijn. Lokale bands kunnen tracks insturen.” Serge Feys (programmator muziek): “Er is nood aan ondersteuning van muziekgroepen.”

Op het theaterpodium zijn er dit najaar shows van Hetty Helsmoortel en William Boeva. De Grote Post brengt een concert van Gabriel Rios, een dansvoorstelling van Jan Martens en een techno-opera. Volgend jaar gaat de nieuwe show van ex-Oostendenaar Gunther Lamoot ook in première.

Participatie boven

Er komen ook 3 grote participatieve projecten: de Geest van Gaston (een verwijzing naar architect Gaston Eysselinck), een video-installatie-parcours door verborgen ruimtes van het gebouw. “Ook voor dat project nodigen we de Oostendenaars, verenigingen, koren, acteurs en muzikanten uit om er aan mee te werken. De opnames zullen gebeuren in De Grote Post”, duidt Liv Laveyne. Met de ontmoetingscentra wordt weer een sing-a-long gehouden waarbij men nog extra op zoek gaat naar verhalen en oude songs, er komen muzikale flashmobs op de Paulusfeesten en alles zal resulteren in een sing-a-long XL met gewone Oostendenaars op het podium. “Het derde grote project voor 10 jaar De Grote Post maken we pas bekend op de Oostendedag op 11 september, maar ook dat wordt groots.”