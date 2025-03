De Gevleugelde Stad breidt avondprogramma uit: “Vorig jaar te veel mensen op dezelfde plaats”

Een uitbreiding van het avondprogramma naar het centrum en voor de eerste keer de kathedraal als binnenlocatie. Dat zijn de voornaamste nieuwigheden voor de 22ste editie van De Gevleugeld Stad op 11, 12 en 13 april. De 312 inschrijvingen, 40 meer dan vorig jaar, uit 24 verschillende landen bevestigen de internationale reputatie van Ieperse straattheaterfestival.

Van de 312 inschrijvingen selecteerde De Gevleugelde Stad 76 acts die op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 april hun voorstelling mogen tonen aan de meer dan 70 programmatoren uit 10 verschillende landen, die zich al inschreven voordat het volledige programma bekend was. “We durven zeggen dat de uitstraling van De Gevleugelde Stad blijft groeien, omdat wij het enige festival zijn dat een dubbele programmatie voorbereidt”, zegt conservator Jan Victoor. “Dat zorgt ervoor dat de groepen, die zelf instaan voor de reiskosten om hier gratis te spelen, zeker zijn dat ze kunnen optreden, ook als het slecht weer is.”

Avondaanbod in centrum

Het festival speelt zich opnieuw af op drie zones in de stad: de omgeving van het Le Touquetpark, de vestingen en het stadscentrum. Een belangrijk wijziging ten opzichte van vorig jaar is de uitbreiding van het avondaanbod naar het centrum, terwijl dat de vorige jaren beperkte tot de twee andere zones. “We voelden vorig jaar dat vooral ’s avonds te veel mensen op dezelfde plaats waren”, vervolgt Jan Victoor. “Bovendien hadden we nog het nadeel dat een vuurwerkact op het laatste moment wegviel, zodat mensen die vuurwerk wilden zien, zich concentreerden op het Esplanadeplein, wat ons een niet erg veilig gevoel gaf.”

Veel volk op de Grote Markt tijdens De Gevleugelde Stad 2024. (Foto TOGH)

“We hebben dus gekozen om meer groepen te zetten ’s avonds en ook veel meer te verspreiden. Het is ook te mooi om niet te gebruiken. Als je nu ’s avonds die gerestaureerde lakenhallen ziet, en je gaat het parkgebied binnen en je ziet de verlichting daar….”

Franse inhaalbeweging

De 76 geselecteerde groepen komen uit twaalf verschillende landen: België (15), Nederland (13), Duitsland (9), Frankrijk (9), Italië (10), Spanje (12), UK (3), Argentinië (1), Finland (1), Kroatië (1), Oostenrijk (1) en Tsjechië (1). “We hadden dit jaar meer dan vijftig inschrijvingen uit Frankrijk. Dat is ongezien”, zegt Jan Victoor. “Frankrijk hinkte altijd een beetje achterop. Dat had onder andere te maken met de taal. Veel Fransen kennen alleen Frans en veel Franse gezelschappen hebben de neiging om veel te praten en lang bezig te zijn, waardoor ze bijna geen kans maakten om geselecteerd te worden. Daarbij speelde ook het chauvinisme van de Fransen. In Frankrijk is het zeer moeilijk om als niet-Franse groep binnen te geraken op hun festivals. Dat begint nu wel veranderen, omdat de subsidies wegvallen waarbij het een voorwaarde was om een Franse groep te selecteren.”

Eerbetoon aan Gust

Last minute kwam er nog één groep bij. “Dwaallicht, dat hier sinds 2007 quasi ieder jaar op onze vraag kwam. De bezieler/oprichter Gust (Van der Krieken, red.) overleed twee weken geleden. Pas heel recent heeft de groep beslist dat ze willen verder doen en gevraagd om toch te mogen optreden als een soort eerbetoon aan hun bezieler/vriend/vader. Uiteraard hebben we daarmee ingestemd.”

35% nieuwe groepen

Elk jaar is het programma anders. “Dat maakt het niet gemakkelijker op, maar dat maakt het ook boeiend. In principe mag een groep hier nooit twee keer met dezelfde voorstelling optreden. 35% van de groepen die zich inschreven waren ons onbekend, en dat na 22 jaar ervaring. Dat verwondert ons elk jaar.”

Vrijwilligers

Nieuw is ook dat de kathedraal voor het eerst gebruikt wordt als binnenlocatie. Uiteraard zorgen wij dat daar enkel acts staan die de geest van de kathedraal respecteren. Maar dat is dus alleen bij slecht weer. We hopen uiteraard op een stralende editie zoals vorig jaar”, vervolgt Jan, die benadrukt dat het festival nog zou kunnen plaatsvinden zonder de inzet en steun van velen. “Het festival is een voorbeeld van samenwerking. De organisatie kan rekenen op VOKOR fc, Cultuurcentrum Het Perron en diverse stadsdiensten. Ook de gastfamilies en de vrijwilligers spelen een cruciale rol. Toch is extra hulp altijd welkom. Zo zoeken we nog vrijwilligers voor uiteenlopende taken, zoals logistieke ondersteuning – zoals opbouw en begeleiding van artiesten -, catering, toogdiensten en transport.”

Wie zich geroepen voelt om als vrijwilliger mee te werken kan zich melden via gevleugeldestad.com/inschrijvingen.