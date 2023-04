De Gebroken Spiegel en De Sint-Leonardszonen uit Bellegem brengen met Brassed off een tijdloze boodschap over vriendschap en solidariteit

Toneelvereniging De Gebroken Spiegel en de Muziekmaatschappij De Sint-Leonardszonen uit Bellegem brengen op 14 april de première van ‘Brassed Off’, een unieke combinatie van theater en muziek. Het stuk gaat over de sluiting van een koolmijn en de daaraan verbonden brassband.

Twee Bellegemse verenigingen – toneelvereniging De Gebroken Spiegel en de koninklijke harmonie De Sint-Leonardszonen – slaan de handen in elkaar en staan voor een enorme uitdaging om het filmscenario Brassed Off van de Britse filmmaker Marc Herman gestalte te geven in oc De Wervel in Bellegem.

Mijnwerkersstadje

De film dateert uit 1966 en schetst een beeld van het leven in een typisch Noord-Engels mijnwerkersstadje na de grote sluitingen van de kolenmijnen in de nasleep van de Thatcheriaanse jaren in Groot-Brittannië.

“Aan elke mijn was een brassband verbonden en onderling werden er muziekwedstrijden georganiseerd. Jaren van sociale onrust en grimmige stakingen konden de sluiting niet verhinderen”, zegt voorzitter en regisseur Jef Depaepe, die het stuk ook vertaalde.

“De volledige groep bestaat uit ruim 50 acteurs en muzikanten” – regisseur Jef Depaepe

“Dit betekende ook het einde van de brassband en voor deze mijnwerkers-muzikanten het einde van hun sociaal leven. Of toch niet? Het is ook een liefdesgeschiedenis. Het wordt een hartverwarmend totaalspektakel met theater en livemuziek.”

Aan de productie werd maandenlang gewerkt met vier repetities per week. “We zijn eigenlijk begonnen tijdens en na de coronaperiode. Het is een uitdaging voor beide verenigingen. Het is niet evident om te spelen met begeleidende muziek en met veel volk op en voor het podium: de volledige groep bestaat uit ruim 50 acteurs en muzikanten”, zegt de regisseur.

Warme solidariteit

“We kozen voor bestaande muziek en spelen sommige stukken heel filmisch”, aldus dirigent Kevin Casteleyn en muzikant Claude Lauwers van de Sint-Leonardszonen. Brassed Off speelt zich af in 1994, in het fictieve mijnwerkersdorpje Grimley en is gebaseerd op ware gebeurtenissen die zich voordeden in het dorpje Grimthorpe, West Yorkshire.

“Het stuk is de invalshoek om de sociale ellende, de persoonlijke drama’s, maar vooral ook om de veerkracht van en de warme solidariteit onder de mijnwerkers te laten zien, ook binnen de brassband. Ondanks al hun tegenslagen overleven ze, de kompels, met muziek en romantiek”, verklapt de regisseur. De bindteksten tussen de scenes worden verteld door Maurits Descamps.