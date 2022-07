De dames van Burlycious bieden een garantie als je bij hen gaat dansen: “Je gaat je beter in je vel voelen”

Veertig dames hebben de hobby van hun leven gevonden bij Burlycious, waar ze leren burlesque dansen en ze ook de diva in zichzelf ontdekten. “Vrouwen bloeien hier open. Je voelt je beter in je vel en alle maatjes en alle leeftijden zijn hier welkom”, klinkt het overtuigend.

Ze voelen zich goed in hun vel en willen dat ook tonen. In het eerste weekend van juli konden de dames van Burlycious hun langverwachte opvoering doen in OCAR Rumbeke. Tijd voor ons om eens langs te lopen in de Vierwegstraat waar in The Art Factory de dames oefenen, maar tegelijk ook tonnen plezier hebben. Begin 2020 werd Burlycious opgericht. Met de drie dames achter de vzw mochten we aan tafel.

Hun burgerlijke naam willen ze liever niet in de krant, maar onder hun showgirlpseudoniem Helena Enchanteasse (Zwevezele), Lizzy Lesque (Rumbeke) en Lady Malva (Westrozebeke) zijn ze openhartig. “Het is niet dat we geheimzinnig willen doen, maar we willen evenmin mensen op gedachten brengen om ons los van Burlycious te benaderen.”

Straks ook voor mannen

Ondertussen loopt niet enkel in Roeselare een lessenreeks, maar ook in Brugge. “We hebben een 40-tal leden, allemaal dames tussen de 25 en 65 jaar. De meeste zijn ook doodgewone werkende mama’s. Maar straks starten we ook met ‘boylesque’, voor mannen dus. Die lessen zullen we niet zelf geven, dat zal Mortimer Moonbender doen.”

Na corona boomde het aantal inschrijvingen. “Vaak zijn dames wat in de drukte van het gezinsleven hun hobby’s uit het oog verloren. Hier vinden ze een nieuwe hobby en wel eentje waardoor je je goed in je vel gaat voelen. Iedereen is hier welkom, alle maten en alle leeftijden. Door de lessen voelen vrouwen zich meer vrouw. Je moet uiteraard je comfortzone verlaten, maar je zou versteld staan tot wat het ‘muurbloempje’ in staat is als ze bij ons als showgirl op het podium staat.”

Van komisch tot elegant

Het damestrio wil ook nog een misverstand uit de wereld helpen. “Wij doen geen ordinaire strippartij, het is ook niet erotisch bedoeld. Het is gewoon een leuke sensuele show. Dat bleek ook maar eens uit onze voorstellingen in Rumbeke, twee avonden waren die uitverkocht en iedereen was laaiend enthousiast. 20 showgirls kwamen er op het podium, elk met hun eigen act, van komisch tot heel elegant.”

“En onze mannen? Wel die zaten op de eerste rij of ze mochten een handje toesteken. Met ‘Les Belles Jarretelles’, een groep van 28 van onze burlesque danseressen, gaan we ook elders optreden, zo zijn we nog te gast in zomerbar Viva Vaart en in september bij Mr. Steve als hij afscheid neemt van zijn kapperszaak. Wie boekt, mag kiezen wie hij of zij wil uitnodigen. We gaan ook telkens minstens met zijn drietjes. Er is tijdens de acts ook wel wat hulp nodig, alleen al bij het wegnemen van de kleding die uit gaat”, lachen ze.

Burlesque tripjes

Er wordt ook in groep opgetreden. “En die choreo’s inoefenen vraagt wel wat tijd, maar naast de lessen vragen we ook dat onze dames thuis wat oefenen. Ook in een solo-act kruipt heel wat tijd. Je moet je pasjes oefenen, de mimiek moet goed zitten, de keuze van de muziek… En onze kostuums maken we allemaal zelf.”

Om inspiratie op te doen trekken de dames er ook op uit. “We noemen dat onze burlesque tripjes. We waren al te gast in Glasgow, Berlijn, Londen,… en natuurlijk ook in Parijs, waar we The Crazy Horse bezochten. We zijn ondertussen ook één grote vriendenbende geworden die we zelf the sisterhood noemen.”

In september start straks opnieuw een lessenreeks. “Ideaal voor wie van een nieuwe uitdaging houdt. Vrouwen ontdekken zichzelf hier opnieuw, even weg uit de dagelijkse realiteit, wat bij veel vrouwen soms ook een mannenwereld is. Wij vieren de vrouwelijkheid en iedereen mag komen mee feesten.”