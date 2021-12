“De cultuursector heeft geen aan- en uitknop”

Opnieuw een klap in ons gezicht, zo omschrijft freelancer Daan Kerkhof, gespecialiseerd in klank, de ondertussen geschrapte sluiting van de cultuursector. “De voorbije maanden zat constant in de ‘gevarenzone’, geen enkele keer is achteraf gebleken dat er een corona-broeihaard was uitgebroken.”

Daan Kerkhof (34) woont met zijn gezin langs de Fazantenlaan in Zedelgem. In 2008 begon de Zedelgemnaar te werken bij het Oostkampse bedrijf PVL Sound & Light. Daan was er verantwoordelijke klank en planning. In januari 2017 zette hij zijn eerste stappen als zelfstandige. “Ik wou mijn horizon verbreden, dus dit was een logische stap. Bovendien draait onze sector op freelancers, zo gek was die nieuwe wending dus niet. Drie jaar lang heb langzaam maar zeker aan mijn carrière kunnen bouwen. Maar toen kwam corona aankloppen. Ik had op dat moment goed mijn werk en was tevreden met wat ik al had bereikt”, begint Daan.

“Toen corona uitbrak, was ik net een Europese tournee gestart met The Johnny Cash Roadshow, een Britse tributeband. Ik verzorgde de klank. We hadden een geslaagd eerste concert in Nederland achter de rug. Maar tijdens een soundcheck voor een tweede concert, werd alles plots en met onmiddellijke ingang stopgezet. In tegenstelling tot België die de lockdown een paar dagen op voorhand aankondigde, ging in Nederland de lockdown meteen in na de persconferentie.”

De tournee van The Johnny Cash Roadshow werd uiteindelijk pas in oktober en november van dit jaar hervat en gespeeld. “We dachten eerst aan mei 2020, daarna aan augustus 2020, maart 2021… Maar het is uiteindelijk oktober en november geworden. De hele situatie is heel lang uitzichtloos geweest. Ons leven heeft lang op pauze gestaan. Gelukkig konden we de lening uitstellen en kon mijn vrouw blijven werken. Ik had ook geen grote investeringen gedaan die ik moest afbetalen. Maar veel andere mensen in onze sector hadden die ‘luxe’ niet. Ondertussen zie je rondom je dat de mensen zonder te veralgemenen verdergaan of doorgroeien, maar wij stonden al die tijd letterlijk en figuurlijk stil. Ook financieel. Terwijl alles nu ook duurder is geworden sinds corona.”

‘Klap in ons gezicht’

Wanneer we Daan dinsdag ontmoetten, had de Raad van State de sluiting van de cultuursector nog niet geschorst. Ondertussen is de sector weer open. “De beslissing van het overlegcomité om onze sector weer stil te leggen, was opnieuw een klap in ons gezicht. Onze sector heeft geen aan- en uitknop. We kunnen niet zomaar heropstarten in één, twee drie. Alles draait om organisatie en mensen. Soms heel veel mensen. Net voor de coronacrisis uitbrak was ik bijvoorbeeld bezig met de voorbereidingen voor een beurs die in Parijs zou plaatsvinden. Ongelooflijk veel mensen waren daar al dagen of weken mee bezig, ook ik. Plannen uittekenen, techniekers boeken, transport regelen,… Als de organisatie van een evenement wordt stopgezet, kun je die niet zomaar in een vingerknip weer opstarten. Dat is een hele machine die weer op gang moet worden getrokken.”

Uitzichtloos

Van veel werken en lange dagen kloppen was lange tijd geen sprake voor Daan. “De situatie was heel lang uitzichtloos, maar toen de sector weer mocht opstarten weliswaar onder strenge maatregelen heb ik wél beseft dat dit is wat ik echt wil doen. Dit is niet alleen mijn beroep, het is ook mijn passie. De voorbije maanden heb ik tal van festivals en shows gedaan. Die verliepen allemaal correct en volgens de regels, overal met een covid safe ticket en naargelang van de toen geldende maatregelen met of zonder mondmasker. Al die tijd zat ik te werken middenin het publiek, in de ‘gevarenzone’ dus. Nooit ben ik ziek geworden, geen enkele keer is achteraf gebleken dat er een broeihaard uitgebroken was. Er zijn studies die dat ook aantonen. De beslissing om onze sector weer te sluiten, kwam dus eigenlijk weer uit het niets. Een klap in ons gezicht. Bert Kruismans heeft het op Twitter perfect verwoord: Heeft u een CO2-meter? Ja. Gebruikt u het CST-ticket? Yep. Zit er maar 200 man in een zaal voor 800? Yes. 1,5 meter tussen de bubbels? Tuurlijk. Iedereen met mondmasker daar? Constant. Dank u, u voldoet braaf aan alle regels, dus gaat u nu dicht, prettige feesten nog. Ik zou het niet beter kunnen zeggen.” (BC)