Dé Academie in Ieper zet de deuren open op 24 juni

Tijdens de opendeurdag van Dé Academie maak je kennis met kleurrijke expo’s, workshops muziek – woord – beeld, leuke instrumentenmarkt, optredens op het buitenpodium, toonmomenten muziek & woord, boekenverkoop en striptekenaars in de bib, een frisse buitenbar, en zo veel meer!

Een hongertje over de middag? ‘t Appel zorgt voor een lekkere hap. Je kan die dag ook inschrijven, info vragen en spreken met leerkrachten of leerlingen. Je bent meer dan welkom op zaterdag 24 juni van 9.30 tot 16 uur in de Weverijstraat 33-35 in Ieper.