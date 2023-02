Davy D’Halluin en Lisa Peeters winnen 24ste Georges Leroyprijs

Afgelopen zaterdag vond in de bibliotheek de uitreiking van de 24ste Georges Leroyprijs plaats. De Marnixring Waregem Leeuwercke ging opnieuw op zoek naar schrijftalent. Uit de 432 inzendingen werden Davy D’Halluin bij de volwassenen, en Lisa Peeters bij de jongeren, uitgeroepen tot winnaar.

De Georges Leroyprijs bekroont elke twee jaar beginnende dichters en auteurs die in het Nederlands schrijven. De wedstrijd is vernoemd naar de Waregemse letterkundige, beeldhouwer en muziekleraar Georges Leroy (1930-1977). Aanvankelijk werd de prijs uitgereikt aan beginnende dichters. Vanaf 2014 kiest men tweejaarlijks voor de mooiste kortverhalen. “Een mooi en boeiend kortverhaal schrijven is een uitdaging”, vertelt Theo Smet, voorzitter van de werkgroep Leroyprijs.

“Maar het is een nog grotere uitdaging om een mooi verhaal te schrijven in een heel beperkt aantal woorden. Dit jaar moesten de deelnemers een ‘kort kortverhaal’ indienen, van maximaal 100 woorden. Elke auteur mocht twee stukken inzenden.” Het thema van deze editie was ‘Stroom’. De wedstrijd stond open voor auteurs uit België en Nederland die op 1 januari 2023 minstens 18 jaar oud zijn.

Lek en Woordenstroom

De prijsuitreiking vond plaats in het kader van WinterWoordenNacht in de bibbox van Waregem. De jury van de 24ste Georges Leroyprijs bestond uit Ingeborg Beerlandt, Timme Craeye, Mia De Vos, Thomas Herrero, Arlette Roelens, Dirk Vanhoutte en Marianne Verbeke, onder het voorzitterschap van Xavier Roelens.

In de categorie volwassenen ging de eerste prijs naar ‘Lek’ van Davy D’Halluin uit Deinze. De tweede plaats was voor Mieke Thienpont uit De Pinte met ‘Raak’, Laura Lambeau uit Puurs kaapte de derde prijs weg met ‘Portaal’. Bij de jongeren won Lisa Peeters uit Turnhout met ‘Woordenstroom’. De tweede en derde prijs gingen naar Merel Lechene uit Waarmaarde met ‘Escapistische verhalen’ en Lana Gabriels uit Zulte met ‘Figuurtjes in de lucht’.

De Waregemse Sint-Paulusschool campus Hemelvaart en het Guldensporencollege Engineering/DAS Kortrijk wonnen allebei een auteurslezing door Xavier Roelens wegens een groot aantal deelnemende leerlingen. De jury was bijzonder opgetogen met het hoge niveau bij de jongeren. (LV)