Dansshow Cirque Magique van Krea in Wevelgem lokt vijf volle voorstellingen

In de Wevelgemse porseleinhallen vond Krea’s Cirque Magic plaats, een dansshow van Kreadance DiVa, een dansschool die al meer dan 60 jaar bestaat. Dimitri en Vanessa Covent zijn de derde generatie die aan het roer staat van deze familiale dansschool. Ze zijn ook enorm dankbaar deze school te mogen runnen na mevrouw Vermaut en Vandenberghe.

“Krea staat voor het principe dat ieder kind, jongere of volwassene zich een ster kan en mag voelen op de grote show”, verduidelijkt Dimitri. “De school is enorm laagdrempelig en biedt tal van dansstijlen aan zoals ballet, jazz, modern, hiphop, tapdans, musical, disco, koppeldans…”

Actief op kampioenschappen

“Er is plaats voor iedereen die van dansen houdt, maar we geven ook de kans aan dansers die op een hoger niveau willen dansen”, sluit Vanessa aan. “Zo is Krea al jaren actief op wedstrijden en festivals in het binnen- en buitenland. Al jaren zijn we een zeer succesvolle deelnemer op de Barcelona Dance Awards en sinds enkele jaren is de school ook actief op de officiële Wereldkampioenschappen van de International Dance Organisatie. Dit jaar wordt het WK in eigen land gedanst, in Plopsaland De Panne. Er worden meer dan 2.000 dansers verwacht uit alle hoeken van de wereld.”

Vijf shows

De meest recente dansshow was alvast een succes. Het was de eerste keer dat de show in de Porseleinhallen plaatsvond. Het was een schot in de roos, door de ruimte zowel in de kleedkamers als in de grote foyer. “De shows vormen het hoogtepunt van het jaar. We dansten maar liefst 5 shows met zo’n 450 leerlingen. Er werd veel tijd en werk gestoken in aangepaste kledij. We kregen veel goeie reacties, zowel van het publiek als van de dansers”, weet Dimitri.