Dansschool Dursin uit Ieper en Kortrijk schittert op WK Disco

Het WK Disco Dance in het Duitse Mulheim was een groot succes voor dansschool Dursin uit Ieper en Kortrijk. Danseres Yulia Düll Dursin (20) en het Team Tennessee schitterden op de dansvloer en kwamen met een pak eremetaal terug naar België. Yulia vormt intussen al de derde generatie van de dansfamilie Dursin.

Yulia behaalde de wereldtitel in Disco Dance Freestyle en veroverde daarnaast een zilveren medaille in Disco Slow en een bronzen medaille in Disco Dance Solo. De 20-jarige Aalbeekse danst bij de dansschool die destijds door haar grootouders werd gestart. “Ik dans al zolang ik het me kan herinneren en begon met kinderdans. Al snel kreeg ik de liefde voor disco te pakken”, vertelt Yulia. “Het zit duidelijk in de genen en het maakt een groot deel van mijn leven uit. Eerder dit jaar had ik er al een succesvol EK op zitten. Het WK is altijd het hoogtepunt van het jaar. Daar bereiden we ons steeds grondig op voor. Dit keer was het WK in Duitsland. Mijn papa Georg Düll is een Duitser, dus het was wel speciaal voor mij. Ik spreek bovendien vloeiend Duits. Dat ik dan nog eens drie individuele medailles en een medaille met Team Tennessee pakte, maakte het gewoon surreëel.”

Steun

“Deze grote medailleoogst is uniek en de medailles krijgen een mooie plaats thuis. Het dansjaar 2024 kan niet meer stuk. Ik zie dit echter niet als een eindstation, ik blijf bezig om mezelf te verbeteren. Uiteraard moet het ook plezant blijven, dus te veel druk wil ik mezelf zeker niet opleggen. Ik voel me enorm gesteund door mijn familie. Zonder hen zou dit gewoon onmogelijk zijn. Ook mijn grootouders Jean-Marie en Christine, die destijds aan de wieg stonden van de dansschool, geven nog af en toe tips. Daarnaast werkte ik nauw samen met de Italiaanse choreograaf Giancarlo.”

25 tot 30 uur trainen

Na het WK was het even kalmer. “Maar lang zal ik niet stilliggen. Er volgen nog wedstrijden in België en de preselecties voor het volgende WK komen er snel aan. In normale weken train ik 25 tot 30 uur per week. Deels disco, maar intussen ook nog andere dansstijlen. Bovendien ben ik lesgever van disco en actuele dans. Dit combineer ik nog met mijn studies kinesitherapie. Ik weet zeker wat doen, maar zit niet graag stil.”

Yulia met haar ouders Georg en Sofie. (gf)

Ook het 24-koppige Team Tennessee, onder leiding van choreografe en coach Sofie Dursin, schitterde met hun indrukwekkende choreografie ‘The Power of Dance’. Het leverde hen brons op in de danscategorie formatie. “Ik ben supertrots op al onze dansers, overal waar we meededen stonden we op het podium”, reageert Sofie Dursin. “De vele trainingen in de zomer hebben hun vruchten afgeworpen. Het zorgt ervoor dat we nog meer gemotiveerd zijn om ook in 2025 er vol tegenaan te gaan. Naast het vele harde werk is het voor ons belangrijk dat de dansers zich amuseren.”

Sofie is als mama van Yulia natuurlijk ook heel trots op haar dochter. “Het is niet niets wat ze heeft neergezet. Het was voor Belgische solodansers vaak moeilijk om de tweede ronde te overleven, laat staan mee te doen voor eremetaal. Yulia is een harde werker en staat met twee voeten op de grond. Naast de dansvloer dan toch, want tijdens het dansen springt ze vaak in de lucht”, lacht Sofie. “Ze is heel perfectionistisch en ziet nog steeds werkpunten.”

Bloeiende school

Sofie maakt deel uit van de tweede generatie bij dansschool Dursin. “Mijn ouders zijn er meer dan 40 jaar geleden mee begonnen en daarna zijn mijn zus en ik er ingerold. Ook mijn dochter Yulia en neef Laurins zijn intussen betrokken en zo staat de derde generatie al klaar. We hebben ze nooit gepusht, maar ze doen het ontzettend graag. We hebben een bloeiende dansschool en merken dat dansen populair is, zowel competitief als recreatief.”