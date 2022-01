Dansjuf Kim Van der Beke geeft de fakkel door bij Ramon: “Trots en blij dat Danaë overneemt”

Ze was zeven jaar lang dansjuf van een groep wedstrijddansers. Maar Kim Van der Beke (31) uit Brugge geeft nu toch de fakkel door. En dat aan een van haar beste leerlingen. Een beslissing die grotendeels door de coronacrisis werd ingegeven. “Die heeft ons heel wat dansers gekost. De motivatie van erg goede dansers ging verloren door de pandemie”, zegt ze.

Kim Van der Beke (31) uit Brugge geeft al jarenlang les bij dansschool Ramon in Assebroek. Ze begon er zeven jaar geleden en leidde heel wat talentvolle dansers op. Het ging zelfs zo goed dat ze er de eerste wedstrijdgroep Hiphop oprichtte.

“Ik maakte mijn dansers warm om ook solo, duo en clipdance op wedstrijden te dansen”, zegt ze. “En dat deden ze goed. Daardoor kwamen er steeds meer dansers naar ons afgezakt. Het gaf me een prettig gevoel om mijn ervaring aan jongere mensen door te kunnen geven. En te zien dat ze presteerden.”

Tien keer kampioen

En die ervaring is behoorlijk indrukwekkend. Kim was namelijk zelf wedstrijddanseres van haar 10 tot haar 24 jaar. Ze werd tien keer Belgisch kampioen in verschillende disciplines en heeft honderd bekers op de schouw staan. Op het Europees Kampioenschap mocht ze zich ooit tot de twintig besten rekenen.

Wereldwijd haalde ze zelfs een plaats in de top-50. “Ik kan zeggen dat ik op een hoogtepunt gestopt ben. Na drie lange jaren behaalde ik drie titels in de Beker van België. Ik was 24 jaar oud en nog de enige wedstrijddanseres in mijn dansschool. Dus ik besliste om te stoppen en me op het lesgeven te storten.”

Heel wat dansers willen niet langer competitief aan de slag door studies en corona

Kim startte bij Studio 100 en gaf daar verschillende danskampen in de zomer. Op haar 24ste ging ze aan de slag bij dansschool Ramon in Assebroek. En daar stoomde ze haar dansers dus klaar voor wedstrijden. Maar onlangs kreeg Kim een stevige klap te verwerken.

Heel wat dansers gaven te kennen dat ze niet langer competitief aan de slag wilden. “Studies en de coronacrisis zorgde ervoor dat dansen voor heel wat van hen niet langer prioriteit was. Heel erg jammer, maar ergens ook te begrijpen”, zegt Kim.

Hoewel er toch met mondjesmaat nieuwe dansers interesse toonden, koos Kim er zelf voor om geen nieuwe groep op te starten. Dat liet ze aan iemand anders over. En dat is niet de eerste de beste.

Lof voor Danaë

“Danaë West is een van de besten die ik ooit trainde. Zij haalde al twee keer een top-50 plaats op het Wereldkampioenschap. Ze blijft zich bijscholen en ze is dus de gedroomde kandidaat om mij op te volgen. Ik ben heel erg trots dat ze mijn taak zal overnemen en ben ervan overtuigd dat ze dat heel goed zal doen. Zelf blijf ik wel nog de juniors trainen voor de wedstrijden.”

”Ik blijf helpen bij het coachen van de solo’s en duo’s. Al is het de bedoeling dat Danaë dit in de toekomst ook zal overnemen. Het geeft mij ook de kans om met een gerust hart te stoppen en me verder te concentreren op mijn andere jobs: leerkracht en gezondheidscoach.”

(TL)