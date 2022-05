Dansgroep Arte kan na twee jaar weer uitpakken met hun show

Na een onderbreking van twee jaar door de pandemie kan dansgroep Arte, de dansafdeling van Sportgroep Vaste Vuist, weer uitpakken met hun jaarlijkse dansshow.

Een show die ze tot vier keer toe brengen tijdens het Pinksterweekend van 3, 4 en 5 juni in de zaal van het C. C. Guldenberg in Wevelgem. Nieuw dit jaar is het optreden van een twintigtal G-dansers.

Knallen

Hoofdcoach Dorine Vanhulle: “Na maanden van intensief trainen zijn onze 500 dansers, gespreid over 22 groepen, trots en klaar om aan het publiek te tonen wat ze in hun mars hebben. Hun passie en liefde voor het dansen zal weer uitmonden in een prachtig en wervelend dansspektakel. Doorheen het sportjaar hebben onze elf lesgeefsters hun uiterste werk gedaan om nieuwe choreografieën te bedenken en hun passie voor het dansen over te brengen op de dansers. Ik heb de idee dat iedereen er klaar voor is en dat ze na twee jaar van stilte klaar zijn om te knallen.” (WO)

De voorstellingen zijn voorzien op vrijdag 3 juni om 19.30 uur. Op zaterdag 4 juni is er een voorstelling om 19.30 uur en op zondag 5 juni is er een dubbel, te beginnen om 14 uur. De slotvoorstelling vangt aan om 17.30 uur. Elke show duurt ongeveer drie uur. Kaarten kosten 18 euro en kunnen aangekocht worden tijdens de openingsuren van het secretariaat of online op de website van www.vastevuist.be.

