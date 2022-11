Dans-muziekvoorstelling ‘Particles of God’ van Isabelle Beernaert in Kursaal

Op zondag 20 november wordt de spraakmakende voorstelling ‘Particles of God’ opgevoerd in Kursaal Oostende. Het dansgezelschap Isabelle Beernaert treedt op onder muzikale begeleiding van Peter Bogaert.

Choreografe Isabelle Beernaert brengt als sinds 2010 bijna jaarlijks een show met haar eigen gezelschap. Ze heeft een band met Oostende: haar over-overgrootvader is August Beernaert (voormalig eerste minister en Nobelprijswinnaar) wiens borstbeeld op het Marie Joséplein staat. Haar nieuwe danstheaterproductie ‘Particles of God’ wordt als één van de eerste gebracht in Kursaal Oostende. Met haar multi-culturele dansgezelschap onderzoekt ze de bron en stelt ze vast dat alles deel is van ene groter geheel. Haar dans en muziek zijn verbonden want Peter Bogaert (dirigent, componist en violist) brengt de muziek bij deze voorstelling. De voorstelling wordt opgevoerd op zondag 20 november om 19 uur. Tickets vanaf 35 euro aan de box office van Kursaal Oostende (bij Toerisme Oostende, Monacoplein) (efo)