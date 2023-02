Dance Waves Competition in het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist

Op zondag 19 februari vanaf 10 uur vindt in het Cultuurcentrum Scharpoord Knokke-Heist de vijftiende kwalificatiewedstrijd in het kader van Dance Waves Competition plaats. Deze grootste danswedstrijd in België en Nederland vindt plaats in mooie theaterzalen met professionele belichting, juryleden en fotografen.

De wedstrijd is toegankelijk voor dansers van alle niveaus en alle leeftijden in de dansstijlen hip hop, modern, hedendaags, jazz en klassiek ballet. Het doel van de organiserende vzw Dance Connections is om jonge, getalenteerde dansers samen te brengen tijdens deze wedstrijden waardoor ze met elkaar in contact kunnen komen en van elkaar kunnen leren.

De organisatoren willen jong talent stimuleren en promoten door het aanbieden van wedstrijden op podia in een professionele setting. Iedereen kan inschrijven: dansgroepen, dansscholen, dansspecialisten en individuele dansers. Iedereen is ook welkom om te komen kijken als toeschouwer. Tickets zijn ter plaatse verkrijgen enkel met cash, niet elektronisch. (DM)