Dagmar Verfaillie uit Roeselare waagt zich nu ook aan stand-upcomedy

Dagmar Verfaillie van tattoohuis The Liner staat zondag samen met William Boeva op het podium van comedyhuis Wolinski in Brugge. “Wat begon als een grappig verkeerd gelopen optreden op een trouwfeest heeft geleid tot een nieuwe toffe hobby.”

Dagmar Verfaillie is niet voor één gat te vangen. Hij stond vaak op het podium met verschillende bands, schildert en is een van de bekendste tatoeëerders van de regio. Nu waagt hij zich ook aan stand-upcomedy.

“Het begon met een muzikaal optreden op een trouwfeest. Mijn bladmuziek stond in de verkeerde volgorde op mijn pupiter zodat ik moest gaan improviseren wat zorgde voor een hilarische act. Vrienden moedigden me aan om verder te gaan. Ik heb me aan het schrijven gezet en toen kwam plots, totaal onverwacht, het telefoontje van comedian David Galle. Ik kreeg op 6 mei een plek op de affiche samen met Raf Coppens en Amelie Albrecht. Plots vond ik mezelf terug in de backstage van de Wolinski, een van de beste comedyclubs van het land, met twee topartiesten. En toch voelde het allemaal zeer natuurlijk aan. Ik was trouwens door de professionals gewaarschuwd, toon geen angst want het publiek kan dat ruiken.”

“De grappen zullen voor veel mensen herkenbaar zijn”

“Het heeft me aangezet om een eigen show te gaan schrijven. Er volgden hier in eigen huis enkele try-outs met vrienden. Ook David Galle is komen kijken en gaf me nog de nodige tips en tricks. Met Dooddoenders put ik uit eigen ervaringen uit mijn jeugd. De grappen zullen voor veel mensen herkenbaar zijn. Ik probeer de zaken aan te pakken zoals de grote comedians dat ook doen. Ze komen heel naturel over alsof ze ter plaatse de mop verzinnen maar niets is minder waar. Alles is minutieus voorbereid en staat bijna letterlijk uitgeschreven. De hele dag draait de voorstelling tijdens mijn andere bezigheden op de achtergrond. Als me een grap te binnen schiet, neem ik die op met mijn smartphone. Dan weet ik meteen of de toon goed zit.”

“Zondag 5 november is de eerste echte grote avond voor mij. Dan ben ik de supportact van William Boeva in de Wolinski in Brugge. Dit keer voor een vol uur en dat is wel wat. Op 2 december speel ik in De Maraille in Avelgem en op 15 december in Markt 28 in Kortemark. Voorlopig is het een toffe hobby en we zien wel waar dit avontuur mij brengt”, aldus nog Dagmar Verfaillie. (Bart Crabbe)