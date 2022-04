Cultuurschepen Nico Blontrock: “We moeten op de centen letten”

Vorige week kon u lezen hoe organisator Comedyshows.be Brugge links laat liggen omdat de tarieven voor de zalen, zoals de Stadsschouwburg, te sterk gestegen zijn. “Een gebouw als de Stadsschouwburg onderhouden en runnen kost handenvol geld en ook wij moeten op de centen letten”, verdedigt cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) zich.

Is het nog wel haalbaar om in Brugge comedyvoorstellingen te organiseren? Die vraag kwam vorige week naar voor in onze reportage over de stand van zaken in de comedyscène vandaag. Het was de zaakvoerder van Comedyshows.be, de Bruggeling Pieter De Wulf, die de vinger op de wonde legde, maar ook enkele comedians zelf uiten tegenover ons hun bezorgdheden. Wat is er precies aan de hand? Brugse erkende socio-culturele verenigingen konden jarenlang aan een behoorlijk laag tarief gebruik maken van de zalen die behoren tot het Cultuurcentrum van Brugge. Daarbij onder meer ook de Magdalenazaal, De Dijk en de Biekorf, maar hier gaat het vooral over de Stadsschouwburg. Ook het in Brugge gevestigde Comedyshows.be, destijds begonnen als kleine vzw, kon gebruik maken van dat gunsttarief, dat vandaag voor de Stadsschouwburg 450 euro per dagdeel van 6 uren bedraagt.

Het tweede dagdeel was in dit voordeeltarief aan halve prijs en zo bedraagt het tarief voor een volledige dag 675 euro. Sinds begin dit jaar is het tariefstelsel echter gewijzigd. Het lage voordeeltarief bestaat nog wel, maar is niet meer van toepassing op een organisatie zoals Comedyshows.be, dat nu plots onder het standaardtarief van 2.300 euro valt. “De erg lage tarieven voor het gebruik van onze zalen zijn jarenlang onaangeroerd gebleven en dat kon niet blijven duren. Zeker een gebouw als de Stadsschouwburg kost handenvol geld aan personeelskosten, onderhoud en verwarming. En wij moeten toch ook op de centen letten en verantwoord omgaan met het geld van de belastingbetaler”, zegt Blontrock.

Commerciële werking

“Het voordeeltarief bestaat nog, maar enkel voor Brugse culturele verenigingen die eigen creatieve producties brengen”, vult directeur Cultuurcentrum Filip Strobbe aan. “En daar behoort Comedyshows.be – die shows met comedians van over het hele land organiseert en waarvoor we overigens veel respect hebben – dus niet bij. Dat is een commerciële werking en daarvoor is dat voordeeltarief niet bestemd.” De schepen en de directeur spreken ook de stelling van Comedyshows dat het niet meer haalbaar zou zijn om in de Brugse theaterzalen comedy te brengen, sterk tegen. “Het is maar hoeveel winst je als organisator meent te moeten overhouden. En op dat gebied is men in het verleden met dat gunsttarief natuurlijk wel wat verwend geweest. Wij zien alleszins dat onze zalen nu in het standaardtarief zeker nog geboekt worden.” (PDV)