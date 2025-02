Cultuurraad zwaait voorzitter en penningmeester uit

Op de nieuwjaarsreceptie van de Diksmuidse cultuurraad werd afscheid genomen van Adelson Decat en Didier Vercooren.

Adelson Decat (81) woont in Diksmuide met zijn echtgenote Paula Demolder. Beiden zijn heel actief in het verenigingsleven. “Ik ben gestart in Pervijze bij de oprichting van de dorpsraad Actief Pervijze waarbij ik 30 jaar actief was. De dorpsraad werd opgericht om sterker te staan tegenover Diksmuide. Dat was dan met de groep Groot-Pervijze waar Lampernisse, Oostkerke, Stuivekenskerke en Pervijze bij hoorden. We gaven ook tweemaandelijks een krantje uit. Ik had altijd al interesse in cultuur. In 1975 ben ik lid geworden van de Vlaamse Culturele Vriendenkring en was ik ook lid van de culturele raad. In 1976 werd ik bestuurslid van de culturele raad Diksmuide en in 2002 werd ik penningmeester”, vertelt Adelson.

Rust

“Daarnaast ben ik ook lid van het Davidsfonds, ben ik vrijwilliger in de kerk, in de kerkfabriek, de parochiale ploeg Pervijze, het zangkoor, de Gezinsbond en Work Life club in Veurne. Ik was geen enkele dag thuis, gelukkig is ons hele gezin heel sociaal en actief. Het is nu tijd om de vereniging te verjongen en voor mij is het tijd om het wat rustiger aan te doen.”

Ook voorzitter Didier Vercooren zal geen kandidaat-voorzitter meer zijn. “Het is intussen 14 jaar dat ik voorzitter ben, een tijd waarin we een jaarlijkse cultuuruitstap organiseerden en de tweejaarlijkse cultuurprijs lanceerden. De laatste opdracht is de visienota die we in februari aan het nieuwe stadsbestuur willen voorleggen. Tot er een nieuwe voorzitter verkozen is, zal ik blijven als waarnemend voorzitter”, vertelt Didier. “Hoe het verder moet met de cultuurraad is nog lang niet zeker. De cultuurraad is een adviesorgaan dat bij de start van een nieuwe legislatuur ontslagnemend is, de onzekerheid is nu echter of en welke adviesraden het nieuwe stadsbestuur nog zal willen.”

Adviesorgaan

“Adviesraden zijn niet meer verplicht, dus is het wellicht wachten op het meerjarenplan en het bestuursakkoord om te zien welke adviesraden daarin nog passen. Heel wat vragen waarop we als cultuurraad snel een antwoord hopen te krijgen.” (ACK)