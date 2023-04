Cultuurraad reikt opnieuw drie prijzen uit

Het jaarlijkse hoogfeest voor de culturele verenigingen is de uitreiking van de culturele prijzen. Voorzitter Bernard Verschuere van de culturele raad in Deerlijk verwelkomde en mocht in de loop van de avond de winnaars één na één bekendmaken.

Er werd bij het begin van de feestavond een speciale hulde gebracht aan Marina Parmentier voor haar lange periode van inzet in de culturele raad (ook jaren als voorzitster) en in verenigingen.

Jeroen Vercruysse praatte alles vakkundig aan elkaar en interviewde de winnaars. Het koor Volta, onder leiding van Didier Debels, zorgde voor de omkadering met een waaier van liederen.

De 12-jarige Mauro Degroote won de individuele cultuurtrofee. Hij mocht de hoofdrol spelen als ‘Charlie Bucket’ in het groots familiespektakel ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Met een gevatheid en snelheid waarvoor iedereen in de zaal bewondering had, vertelde hij onder meer dat plankenkoorts hem geen parten speelde. De groep ‘Et encore’, sinds jaar en dag de vaandeldrager van de volksmuziek in eigen regio en ver daarbuiten, vierde zijn 25-jarig bestaan en mocht als groep de trofee ontvangen.

De derde trofee, die van verdienste, is elk jaar voor een culturele werker met een brede (en lange) staat van inzet in het culturele leven van de gemeente. André Dejaegere ontving die trofee van verdienste en vertelde aan de presentator over zijn vele jaren bij de Gezinsbond (lokaal en ook op hoger vlak) en in tal van andere verenigingen zoals onder meer Samana (het vroegere Ziekenzorg). Hij lag ook aan de basis van culturele vormingswerk dat al vele jaren voordrachten en lessen organiseert.

Deze culturele avond werd, na het nemen van de laureatenfoto, afgerond met een hapje en een drankje. (MVD)