Cultuurlab Vlaanderen opent samen met Jan Jambon nieuwe kantoren in Kortrijk

Cultuurlab Vlaanderen, het vroegere Rodenbachfonds en het Vlaamse platform voor lokale solidariteit, kondigt op de vooravond van de Vlaamse feestdag de opening van haar nieuwe kantoren aan in de Rijselsestraat 43 in Kortrijk. Op het programma stonden toespraken van voorzitter Dimitri D’Hondt en minister-president Jan Jambon, gevolgd door een streekbierenreceptie met culturele randanimatie.

Ruimere invulling

De nieuwe kantoren gaan, naast het administratief hoofdkwartier voor Cultuurlab Vlaanderen, een ruimere invulling krijgen. Voorzitter Dimitri D’Hondt benadrukte het belang van de nieuwe stap voor de organisatie. “Met trots openen we vandaag onze prachtige nieuwe kantoren in Kortrijk, een stad doordrenkt van Vlaamse emancipatiegeschiedenis. Deze ruimtes dienen als het bruisende middelpunt waar creatieve samenwerking en lokale solidariteit samenkomen met focus op taal, cultuur en gemeenschap.”

“‘Lab’ refereert naar innovatie, experimenteren en omarmen nieuwe ideeën. We creëren een hub van creativiteit en kansen – een ruimte die voor iedereen beschikbaar is – in functie van groei en vernieuwing zodat cultuur voor iedereen toegankelijk is. We zijn vastberaden om onze missie met nog meer kracht voort te zetten en een nog grotere positieve impact te creëren in de gemeenschap.”

Cultuur tot bij publiek brengen

Binnenkort kan men deze ruimtes reserveren of deelnemen aan talrijke activiteiten. Op deze manier probeert Cultuurlab Vlaanderen op een zo divers mogelijke manier cultuur tot bij het publiek te brengen. “De keuze voor Kortrijk als uitvalsbasis was een logische stap. De stad is bekend als een vooraanstaand cultureel centrum, met het prestigieuze project Culturele Hoofdstad 2030 en een bloeiend netwerk van potentiële partners in het sociaal-culturele veld. Cultuurlab Vlaanderen voelt zich vereerd om deel uit te maken van deze dynamische gemeenschap”, aldus Dimitri.

Ook minister-president Jan Jambon was voor de start van de Guldensporenviering aanwezig bij de opening. “Cultuurlab Vlaanderen werkt al enkele jaren aan solidariteit en sociale cohesie in wijken en buurten. Daar waar culturen in Vlaanderen elkaar ontmoeten op het lokale vlak wil de organisatie aanwezig zijn. De Nederlandse taal geldt daarbij als bindmiddel. Cultuurlab Vlaanderen doet dan ook graag inspanningen om mensen die Nederlands willen leren te ondersteunen met creatieve projecten en hen in contact te brengen met Nederlandstaligen uit hun eigen omgeving. Cultuurlab Vlaanderen is hét Vlaamse labo voor lokale solidariteit.”