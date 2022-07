Cultuurkaravaan houdt halt in Blankenberge

vtbKultuur, onlangs omgedoopt tot ‘Cultuursmakers’, viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Voor die gelegenheid pimpten graffitikunstenares Jasmine Roemendaal en illustrator Rosalien Helsen een klein caravannetje dat langs de 40 Vlaamse en Brusselse gemeenten reist waar de vereniging feestviert… en daar hoort ook Blankenberge bij.

Er reist ook een originele expo mee waarvoor cartoonisten uit 61 landen aan de slag gingen rond het thema ‘Cultuur verbindt mensen’. De vereniging pikt hiermee de draad weer op van voorloper VTB, die tussen ‘52 en ‘73 verschillende ‘Salons van de humor’ organiseerde. Sinds woensdag staat het cultuurcaravannetje opgesteld aan de Sint-Rochuskerk in Blankenberge.

Publieksprijs

De expo is te zien in het Groot Salon van de bib. Na bezoek aan de expo kan je jouw stem uitbrengen voor de publieksprijs die in het najaar wordt uitgereikt. Nog tot volgende week woensdag kan je aan het caravannetje dagelijks van 14 tot 18 uur kennismaken met het diverse aanbod van Cultuursmakers. (WK)