Cultuurhuis De Keizer wint Lichterveldse cultuurprijs

De Lichterveldse cultuurraad heeft tijdens de algemene vergadering voor de derde keer een cultuurprijs uitgereikt. Cultuurhuis De Keizer won de prijs, voor de andere genomineerden: Vijverkaffee en De Killer Queen.

Ria Beeusaert-Pattyn, burgemeester en schepen van Cultuur, overhandigde het beeld gemaakt door De Beelderij, het artistiek atelier van Tordale: “Er werd een prachtig beeld van een schouw gemaakt, net zoals de vorige keren. De overwinning was nipt, er was slechts één punt verschil tussen de eerste en tweede plaats. Cultuurhuis De Keizer is een huis waar mensen kunnen proeven van cultuur, en ik ben zeker dat het beeld een mooie plaats krijgt.”

Op de derde plaats eindigde De Killer Queen, een productie van De Burgersgilde die genomineerd is voor de Vlamo-prijs 2022. Tweede werd het Vijverkaffee, een jaarlijkse pop-up met allerhande activiteiten op het domein van Papes Pitten. Winnaar Cultuurhuis De Keizer heropende vorig jaar in oktober de deuren. Stephanie Caset was heel verheugd met de prijs: “Met dank aan de vele vrijwilligers zonder wie dit allemaal niet mogelijk zou zijn. ”

Voorzitter Herman Becue deed in zijn welkomstwoord nog een oproep naar nieuwe leden voor de cultuurraad en stelde het fotoproject 2023 ‘cultuurT’ voor, waaraan alle Lichterveldenaren, ongeacht de leeftijd kunnen deelnemen. (JW)