Cultuurcentrum van Torhout wordt verbouwd

Het stadsbestuur van Torhout is van plan om de stedelijke cultuurdienst en het Vrijetijdshuis te laten samensmelten. Dat zal gebeuren met het cultuurcentrum de Brouckere als gemeenschappelijke uitvalsbasis en met Bert Nauwynck als overkoepelend diensthoofd.

Sowieso is het cultuurcentrum, dat op vrijdag 13 oktober 1995 is opengegaan, na bijna 30 jaar aan een grondige opfrisbeurt toe. Er waren in 2022 al renovatiewerkzaamheden gepland, maar die werden uitgesteld. Nu komen ze er wel, maar vooral in functie van het samengaan van de cultuurdienst met het Vrijetijdshuis.

Een 20-tal medewerkers

“Op de plaats in het cc waar zich nu nog de vestiaire bevindt, voorzien we een uitbouw”, zegt schepen van Cultuur Lieselotte Denolf. “Daar zal er extra balie- en werkruimte gecreëerd worden. De verhuizing van de medewerkers van de Vrijetijdsdienst maakt dat noodzakelijk. De gemeenteraad heeft zopas de aanstelling van een ontwerper voor de binnenhuisinrichting en de verbouwingen goedgekeurd. Er is in totaal 105.000 euro voor uitgetrokken, btw inbegrepen.”

“105.000 euro voor ontwerper voorzien”

De nieuwe uitbouw zal uitkijken op de kleine parking net naast het cc. Het poetspersoneel niet meegerekend, zal de eengemaakte cultuur- en vrijetijdsdienst een 20-tal medewerkers tellen. Die moeten allen in het cultuurcentrum hun werkplek krijgen.

“Tegelijkertijd zullen we de toegankelijkheid van het cultuurcentrum in orde laten brengen”, zegt Bert Nauwynck, directeur van het cc en waarnemend diensthoofd van het Vrijetijdshuis. “Nu zijn de toegangsdeuren nog onvoldoende aangepast voor mensen met een beperking. Dat moet dringend opgelost worden.”

“Voorts willen we het gebruik van het gebouw slimmer maken, zodat er niet langer voor elke vergadering in het cc een toezichter nodig is. Het moet mogelijk zijn om de huurder van een zaal met een badge toegang te verlenen tot de accommodatie. Het is aan de ontwerper om daarvoor een passend plan op te maken.”

Samengaan begeleiden

“Het spreekt voor zich dat de samensmelting van het Vrijetijdshuis met de cultuurdienst aanpassingen van de betrokken medewerkers zal vergen”, vervolgt schepen Denolf. “Het zal zaak zijn van duidelijk af te spreken wie wat doet en van de talenten van de medewerkers op de juiste plaats in te zetten. Om dat proces vlot te laten verlopen, doen we een beroep op expertise van buitenaf. We schakelen het bedrijf BDO in, dat gespecialiseerd is in transformaties in de vrijetijdssector. BDO zal ons helpen om doordachte keuzes te maken en zal de medewerkers van zowel de cultuurdienst als het Vrijetijdshuis van heel nabij bij de samensmelting betrekken. Daar sturen we sterk op aan, want we willen dat iedereen zich na de schaalvergroting goed in zijn vel voelt.”

Klaar in loop van 2026

Los van de voorziene verbouwingen zijn er nu al werkzaamheden aan het cc gaande. “Momenteel worden de platte daken systematisch vernieuwd”, zegt Bert Nauwynck. “Dat is noodzakelijk voor een gebouw van bijna 30 jaar. Ook geven we de vergaderzalen op de eerste verdieping een eigen identiteit, aangepast aan de gebruikers. En we blijven de theaterzaal van eigentijds materieel voorzien. De oudere uitrusting kan dan naar Club de B verhuizen om die zaal te verbeteren.”

“Het is moeilijk om een precieze termijn op de verbouwingen te plakken. Het samengaan van de cultuurdienst met het Vrijetijdshuis gebeurt best zo snel mogelijk, al willen we niets overhaasten. De eigenlijke verbouwingen zouden dan komend najaar kunnen starten. Ze zouden in de loop van 2026 af moeten zijn.”

“We willen de figuur van kunstschilder Carlo de Brouckère, naar wie het cc genoemd is, meer in de kijker plaatsen”, aldus nog Lieselotte Denolf. “Ook dat is een van onze streefdoelen.”