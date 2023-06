Cultuurcentrum De Post stelt ‘levende’ digitale klok met 1400 Oostendenaars officieel voor

Een digitale levende klok zal altijd doen herinneren aan de tiende verjaardag van Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende. In de lokettenzaal werd op zaterdag 3 juni de klok onthuld, een film van 24 uur die het uur toont. “De klok werd samengesteld door 1400 Oostendenaars en in één dag opgenomen”, zegt An Pauwels van De Grote Post.

Mensen namen plaats in de grote zaal en vormden de digitale cijfers. De film werd gemonteerd en is voortaan te zien in de lokettenzaal. Ook alle deelnemende verenigingen krijgen een link en kunnen met de klok aan de slag. “Ik was één van de vrijwilligers en ben op drie momenten te zien in de levende klok. Het was een unieke ervaring”, zegt Vera Boydens.

Ook het programma van het nieuwe seizoen werd voorgesteld. Er wordt ingezet op inclusieve cultuurbeleving met een opera voor doven en horenden, een kinderconcert, een soundmixshow en seniorenfuif. Het Kiem Residentenfestival zal dit jaar tien dagen duren en er komen opnieuw samenwerking met Kaap, jeugdhuis OHK en een muziektheatervoorstelling van Dries Vanhegen en Serge Feys.

De Grote Post zal zich dit jaar nog meer profileren als festivallocatie voor het filmfestival, Theater aan Zee en Liefde Tussen de Lijnen.

(EF/foto PM)