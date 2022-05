Cultuurcentrum De Grote Post zoekt nieuwe algemeen coördinator

Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende zoekt een nieuwe algemeen coördinator. Huidig algemeen coördinator Stefan Tanghe (62) gaat op zoek naar nieuwe uitdagingen. Zijn opvolger wordt pas in het najaar verwacht.

De Grote Post opende eind 2012 de deuren en werd in korte tijd een begrip en een cultureel vlaggenschip in Oostende. De voorbije tien jaar stond Stefan Tanghe, voorheen onder meer zakelijk leider van Theater aan Zee, aan het hoofd van het cultuurcentrum. Hij houdt het echter binnenkort voor bekeken. De vacature voor een opvolger staat sinds kort op de website van De Grote Post, maar de selectieprocedure zal nog wat tijd in beslag nemen en wellicht zal de nieuwe algemeen coördinator ook nog een opzegtermijn moeten uitdoen bij zijn of haar huidige werkgever. De opvolger van Stefan Tanghe wordt dan ook pas in het najaar verwacht. Tanghe zelf wil daarna enkele maanden rust nemen om zich vervolgens toe te leggen op nieuwe uitdagingen.