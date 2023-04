Cultuurcentrum De Grote Post viert tiende verjaardag met levende digitale klok: “We zochten 1.400 mensen en hebben die ook gevonden”

Een levende klok zal altijd doen herinneren aan de tiende verjaardag van Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende. Zaterdag werden 1.400 mensen opgetrommeld om samen een levende klok te vormen en dat van 8 uur tot middernacht.

Op zaterdag 15 april werd de tiende verjaardag gevierd van het Oostendse cultuurcentrum en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Maar liefst 1.400 deelnemers waren er om samen een levende digitale klok te vormen. Elke minuut wisselden mensen van plaats om zo elke minuut op de klok weer te geven.

“We zijn een van de jongste cultuurhuizen van Vlaanderen”, zegt persverantwoordelijke van De Grote Post, Ellen Van Wulpen. “We vieren niet alleen de verjaardag van De Grote Post, maar van iedereen. We gingen enkele maanden geleden al op zoek naar voldoende mensen om onze levende klok te vormen en we hebben die ook gevonden. Het was een intensief traject, maar we zijn er toch in geslaagd.”

De deelnemers werden vooraf en tijdens het moment waarop ze de klok vormen, gecoacht. “We hebben coaches in de zaal die eigenlijk de mensen warm maken om er de aandacht bij te houden en we hebben leuke interventies tijdens het moment. Mensen vervelen zich dus niet”, aldus Van Wulpen.