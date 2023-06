Cultuurcentrum de Brouckere start zijn online ticketverkoop

Met Wijnendalenaar Bert Nauwynck als nieuwe directeur stelt het cultuurcentrum de Brouckere zijn programma voor 2023-2024 voor. De online ticketverkoop gaat op zaterdag 17 juni van start.

Die start gebeurt om 9 uur stipt. Wie niet vertrouwd is met online reserveren, kan tussen 9 en 11 uur de hulp inroepen van de baliemedewerkers van het cc. Vanaf dinsdag 20 juni om 8.30 uur zijn er ook aan de balie kaarten te koop.

Hoboïst Bram Nolf

Het seizoen wordt op donderdagavond 21 september geopend met humoristisch theater door publieksfavoriet Het Prethuis. Dat gezelschap brengt in het sappige West-Vlaams de hilarische voorstelling Ernst en Vermaak. Vanaf dan blijft het cc de Brouckere aantrekkelijke optredens serveren met onder andere voorstellingen en concerten door Stef Bos, Axelle Red, Kamal Kharmach, Hooverphonic, Rudi Vranckx, Han Solo, FroeFroe en noem maar op.

Uniek wordt het visuele en muzikale spektakel Manta door Klankennest. Dat richt zich tot een wel héél jong publiek: kindjes van 4 tot 24 maanden. Ze zitten met hun (groot-)ouders op scène.

Voor meerderjarigen is er dan weer de voorstelling Bier van comedian Joost Van Hyfte. Wie die show bijwoont, krijgt tussen de grappen door vier verschillende soorten bier te proeven.

De Torhoutse Hoboïst Bram Nolf is dit jaar ook van de partij. Samen met pianist Daan Vandewalle en de bekende psychiater Dirk De Wachter vraagt hij zich af of de schoonheid en de kunst in het algemeen betere mensen van ons maken. Die productie heet Van de schoonheid en de troost. Ze houdt het midden tussen een lezing en een concert. Ze belicht de relatie tussen esthetiek en ethiek. Dirk De Wachter vecht tegen kanker, maar hopelijk zal de opvoering gewoon kunnen plaatsvinden.

Herr Seele exposeert

Nog meer Torhoutse insteken? In september exposeert Jeroen Fillieux, toezichter en technisch assistent van het cc, fotografie. En van half maart tot begin mei is er een dubbeltentoonstelling door de kunstenaars Jeffrey Devriese en Gaby Marcus, die in 2024 beiden 75 jaar worden. Tot slot is er de uit Torhout afkomstige Peter Van Heirseele, alias Herr Seele, die zijn Cowboy Henk-tekeningen en ander werk komt exposeren. Hij geeft ook workshops. (JS)

Info: www.ccdebrouckere.be