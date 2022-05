Cultuurcentrum Brugge pakt uit met twee nieuwe huiskunstenaars: DJ Grazzhoppa en Alice Vanderschoot

Het Cultuurcentrum Brugge heeft een nieuwe seizoensbrochure voor 2022-23 uit. Cultuurliefhebbers krijgen de keuze uit maar liefst 140 voorstellingen. Het nieuw cultureel seizoen wordt opgebouwd rond twee Brugse huiskunstenaars. Vanaf september verwelkomt het Cultuurcentrum dj en turntablist DJ Grazzhoppa en kunstenaar Alice Vanderschoot. De huiskunstenaars duiken geregeld op in het seizoen en moeten het publiek verleiden tot ‘unieke cultuurbelevingen’. DJ Grazzhoppa krijgt in Brugge tijdelijk een pleintje, naar hem genoemd.

DJ Grazzhoppa is een ‘turntablist’, iemand die muziek maakt met draaitafels. De hiphopvibes van begin en midden de jaren 80 met dj’s zoals Jazzy Jay, Jazzy Jeff, Cash Money en DST hebben hem het meest beïnvloed. “Ik draaide eerst vooral op dj-battles of party’s. Later werd ik ook actief als beatmaker en producer, met DMC European Champion (1991) en de 3de plaats op het wereldkampioenshap ITF (1998) als grote erkenning”, vertelt hij.

Hiphop

“Ik begon als pure hiphopartiest maar wentelde me snel in andere werelden. Met o.a. LOD en Rosas werkte ik samen aan theatervoorstellingen. Samenwerkingen met bands als AKA MOON en Electric Barbarian dompelden me dan weer onder in de jazzwereld. Dat alles was allesbehalve een keuze. Het is de kunst die mij heeft gekozen, niet omgekeerd. Ik was gebeten door het hiphopvirus en heb nooit achterom gekeken. De hele rit voelde natuurlijk aan en ik ben die weg blijven bewandelen.”

“De waarheid gebiedt me te zeggen dat ik Brugge verliet zodra ik kon. Ik woonde snel in Brussel, Londen, Amsterdam … om de vibes in die grootsteden in me op te nemen. Hiphop ontdekte je in Londen op straat en de mix met Jamaicaanse soundsystemen was ongelooflijk krachtig en inspirerend.”

“Toch ben ik zeer vereerd dat ik uitgenodigd ben als huiskunstenaar in Brugge. Ik hoop de dingen die ik heb geleerd en heb gecreëerd te mogen doorgeven in optredens met o.a. DJ Grazzhoppa’s DJ Bigband, Mo&Grazz … en dat die concerten inspiratie geven voor toekomstige artiesten. Maar in de eerste plaats wil ik vooral ‘Good Times & Good Vibes’ aan het publiek schenken. Hiphop blijft voor mij nog altijd ‘Peace, Love, Unity’ en vooral ‘Having fun’”, aldus DJ Grazzhoppa.

De DJ krijgt op 12 september in de Sint-Jacobsstraat tijdelijk (voor een jaar) een eigen Brugs pleintje, naar hem genoemd. Hij volgt acteur en danser Sam Louwyck op, die dit seizoen, nog tot de zomervakantie, huiskunstenaar is.

Verzamelen

Kunstenares Alice Vanderschoot groeide op het platteland op: “Fietsend en zwervend tussen de weides en de hoogstaande maïs. Van de drukkerij bij mijn familie en grootouders en bij het naar olieverf en klei ruikende atelier van mijn nonkel. Toen we later naar Brugge verhuisden was ik onder de indruk van de geschiedenis in de hoge bakstenen gevels, het water en de kasseien.”

Alice Vanderschoot. (foto Matthias Desmet)

“Verzamelen doe ik al voor zover ik me herinner, allerhande objecten zonder enig groot doel. Zoals een archeoloog een site opgraaft, catalogiseerde ik elk papiertje, gevonden speelkaart, stuk keramiek of plastic speelgoed. Nergens als in Brugge vloeit de historische stadskern zo samen met het hedendaagse leven. Oude symboliek vermengt zich met nieuwe betekenissen en de zo snel evoluerende realiteit trekt zich een baan door ons landschap.”

Sculpturen

“Enige tijd nadat ik de masteropleiding Beeldhouwkunst aan het KASK in Gent afrondde keerde ik terug naar Brugge. Ik vond er rust in het deinen van het alledaagse leven, werk en mijn atelier. De sculpturen die ik maak vinden hun oorsprong in die alledaagsheid, soms in hun absurditeiten of kleurrijke humor. Inhoudelijk linken de werken naar archetypes en iconografie uit de geschiedenis zoals we die denken te kennen.

“Ik hou van de stad Brugge die zowel groot als klein kan zijn. In Exporuimte Poortersloge bouw ik binnenkort mijn eerste solotentoonstelling op en het voelt als een fantastische thuismatch”, aldus Alice Vanderschoot.

De seizoensbrochure van het Cultuurcenturm Brugge vind je op www.ccbrugge.be