Cultuurcentrum Brugge kreeg 140.000 bezoekers over de vloer

Het voorbije jaar kreeg het Cultuurcentrum Brugge 140.000 bezoekers over de vloer. De schoolvoorstellingen lokten 12.000 leerlingen, de tentoonstellingen 13.000 kunstliefhebbers.

Voor Cultuurcentrum Brugge was 2023 een druk jaar. In de Stadsschouwburg, de Magdalenazaal, de Biekorfzaal, Daverlo en de Dijk waren er vrijwel elke dag activiteiten. Zowel het Cultuurcentrum zelf als heel wat andere verenigingen stonden in voor de organisatie. Er kwam ook een aantal nieuwe gebruikers bij in de Magdalenazaal. Zij vulden de ruimte die vrijkwam door de verhuis van Cactus Muziekcentrum.

Rondleidingen

In totaal ontving het Cultuurcentrum Brugge in 2023 ruim 140.000 bezoekers voor eigen voorstellingen, schoolvoorstellingen, festivals, voorstellingen van andere organisatoren, tentoonstellingen, rondleidingen en workshops. Het bezoekersaantal van de eigen voorstellingen van het Cultuurcentrum daalde licht tegenover 2022, maar ligt nog altijd hoger dan vóór de Covidperiode. Het jaar 2022 was uitzonderlijk door de uitgestelde voorstellingen omwille van Covid. De schoolvoorstellingen werden door 12.000 leerlingen bezocht. De tentoonstellingen konden op 13.000 bezoekers rekenen.

Opmerkelijk is de grote stijging van het aantal rondleidingen, wellicht een gevolg van de aandacht die het Cultuurcentrum de voorbije jaren besteedde aan het rijke theatertechnische erfgoed van de Koninklijke Stadsschouwburg.

Herstel

“Het valt op dat het Cultuurcentrum voor het tweede jaar op rij hogere bezoekerscijfers dan vóór de Covidperiode laat optekenen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Het is een tendens die we ook bij de Brugse Musea zien. De Brugse cultuurhuizen herstelden zich op dat vlak sneller dan andere cultuurhuizen in Vlaanderen. Het is alleszins een teken dat onze cultuurhuizen vaste waarden zijn voor de bewoners en de bezoekers van Brugge.”

December is een van de drukste maanden met vrijwel allemaal uitverkochte voorstellingen. In die periode werd gevreesd dat de Stadsschouwburg moeilijk bereikbaar zou zijn doordat de voorstellingen samenvielen met Wintergloed en De Warmste Week. “Uiteindelijk bleek die vrees ongegrond, wellicht omdat de bezoekers zich op de drukte hebben voorbereid. Alle voorstellingen konden op tijd en met een volle zaal starten”, aldus schepen Nico Blontrock.