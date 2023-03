Cultuur in Menen herleeft na moeilijke coronajaren: “Meer dan 7 activiteiten per dag in CC De Steiger”

Na twee jaar stilstand door coronabeperkingen floreert het cultureel leven in Menen als nooit tevoren. Een terugblik op het voorbije jaar leert ons dat CC De Steiger nu meer volk over de vloer krijgt dan vóór corona. “Boulevard Solar zorgde voor een prachtzomer en de bezoekersaantallen van CC De Steiger scheren opnieuw hoge toppen”, zegt een tevreden schepen van Cultuur Griet Vanryckegem.

“Ons cultuurcentrum haalt nu meer bezoekers dan vóór corona”, vertelt schepen Vanryckegem. “In 2022 bereikte het cultuurcentrum 22.740 bezoekers voor podiumactiviteiten en tentoonstellingen in eigen organisatie, wat in lijn ligt met wat voor de pandemie gehaald werd. Dit gaat wel enkel om de eigen activiteiten. Het cultuurcentrum ondersteunt en faciliteert ook nog eens honderden activiteiten van initiatiefnemers uit de stad en regio, waarmee het ook nog eens tienduizenden mensen bereikt.”

Boulevard Solar, het creatieve antwoord van CC De Steiger op de coronarestricties, manifesteerde zich als een waardig alternatief voor het stadsfestival Salto. “De podiumactiviteiten tijdens Boulevard Solar lokten ongeveer 5.000 bezoekers. Wetende dat ook de tentoonstelling van Johan Tahon stevig voorbij de 2.000 bezoekers ging, mag ook Boulevard Solar aan het rijtje van geslaagde initiatieven worden toegevoegd.”

Ook de vriendenpas, die vorig cultuurseizoen gelanceerd werd, blijkt een succes. Halfweg het seizoen ’22-’23 zijn er al 580 vriendenpassen in omloop. “Voor slechts 10 euro krijg je naast de vriendenpas en bijhorende korting tal van andere exclusieve voordelen. Wie jonger is dan 26 kan deze pas zelfs gratis aanvragen”, geeft de schepen mee.

Serruysjaar

Naast de 1.370 eigen activiteiten doorheen het jaar ontvangt CC De Steiger ook tal van recepties en andere activiteiten. “De 125 vormings- en hobbycursussen telden meer dan 2.500 deelnemers. In de 298 dagen dat het cultuurcentrum open was, waren er niet minder dan 2.215 activiteiten: dat is gemiddeld 7,4 activiteiten per dag”, aldus de cultuurschepen.

Inmiddels staat de huidige jaarkalender van CC De Steiger weer bomvol met optredens, tentoonstellingen, producties en evenementen. Speciale aandacht gaat naar kunstenares Yvonne Serruys, die 150 jaar geleden in Menen geboren werd. CC De Steiger zet de grande dame van de Meense kunst in de schijnwerpers met meerdere evenementen, toonmomenten en zelfs een nieuw en lijvig boek.