Cultuur aan je voordeur: De Schakel krijgt 40 bestellingen voor eerste takeaway

De cultuur-aan-huisformule van De Schakel slaat aan. Voor de eerste takeaway-service mochten de cultuurkoeriers van het Waregemse cultuurcentrum vrijdag veertig bestellingen afleveren. “Zelfs vanuit Mortsel en Kruibeke ontvingen we een aanvraag”, klinkt het.

Het cultuurcentrum lanceerde de cultuur-aan-huisformule vorige week omdat De Schakel nog niet meteen op versoepelingen rekent. “Tijdens de eerste lockdown hebben we wat de kat uit de boom gekeken, maar nu willen we oplossingen zoeken”, zegt programmator Joost Van de Kerkhove, die zelf ook enkele pakketten rondbrengt. Iedereen die zo’n cultuurpakket koopt, krijgt een fijne goodiebag met daarin een boek, een cd of een link naar beeld en muziek. “Zo brengen we het artistieke tot bij de mensen, aangevuld met iets anders: een spelletje, iets culinairs of iets interactiefs.”

Avondje stand-upcomedy

De eerste veertig goodiebags werden vrijdagnamiddag verdeeld. In het zakje vind je een link naar een mini-concert van singer-songwriter en kleinkunstenaar Niels Boutsen, met daarbij wat chocolade en letterkoekjes van de goedheiligman. “Over twee weken brengen we een avondje stand-upcomedy. Die voorstelling zal gestreamd worden vanuit een café in het Waregemse” , verklapt Joost nu al. De Schakel kiest ervoor om jonge talenten Mohsin Abbas, Stijn Verdegem en Ine Vanthuyne uit te nodigen, onder het goedkeurend oog van Gunter Lamoot.

Tot aan versoepeling

Een ticket voor een goodiebag kost 16 euro en wordt dus aan huis geleverd. Bestellen kan simpelweg via de website van De Schakel. Het cultuurcentrum biedt tweewekelijks een nieuw pakket aan, tot er versoepelingen komen voor de sector. Het initiatief moet ook de zwaar getroffen artiesten en leveranciers ondersteunen. (PNW)