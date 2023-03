Culturele Raad Veurne reikt cultuurprijs uit aan muzikante en componiste Lara Rosseel

Voor de twaalfde keer reikt de culturele raad van de stad Veurne een prijs uit voor een persoon of vereniging die een connectie heeft met Veurne, en die door zijn/haar/hun verdienste in de culturele wereld een erkenning verdient.

Naast gevestigde nationale en internationale waarden zoals Willem Vermandere en Sylvain ‘Mister Daydream’ Vanholme, werden ook lokale talenten gelauwerd.

Zo werd vorig jaar Karine Taillieu uit Bulskamp gelauwerd voor het oprichten van de Facebookgroep ‘Veurne vroeger en nu door het oog van de camera’; een item dat van langsom meer leden telt, en dat zowel door de modale Veurnaar als historicus geraadpleegd wordt.

Lara Rosseel

Lara Rosseel, de laureate van 2023, werd geboren in Veurne in 1985. Op jonge leeftijd volgde ze de opleidingen klassieke gitaar en cello aan de stedelijke muziekacademie. Na haar middelbare studies volgde ze verder de klassieke richting aan het Lemmensinstituut te Leuven. De lokroep van de jazzmuziek was echter veel sterker, zodat zij na verloop van tijd het klassieke achter zich liet. “Toen ik studeerde hoorde ik altijd zo’n toffe muziek uit het jazzgebouw komen” zei ze ooit in een interview, waaraan ze enthousiast toevoegde: “En dat wilde ik ook doen!”

Kort daarop voegde ze de daad bij het woord, en op een jazzkamp na haar eerste jaar, was het experimenteren op een contrabas de basis om een jaar later te slagen in het ingangsexamen jazz contrabas aan hetzelfde Lemmensinstituut. Een niet zo voor de hand liggende ommezwaai, maar wel één die haar de weg effende naar veel meer muzikale vrijheid.

Daar waar in de klassieke muziek vereist is dat je de composities meer technisch onder de knie moet zien te krijgen, ligt bij de jazzmuzikant de klemtoon veeleer op het begrijpen wat je doet en het op zoek gaan naar de verschillende manieren om iets te spelen.

Naast contrabas waagt ze zich de laatste tijd ook aan het vioolspelen; een discipline die ze zichzelf aanleert zonder daarvoor lessen te volgen. Haar devies is dan ook: “Zelf op ontdekking gaan is de leukste manier van leren.”

En deze ontdekkingsdrang is als het ware de rode draad die door heel haar muzikale traject loopt.

CD’s en liveoptredens

Drie jaar geleden bracht ze in eigen beheer haar eerste CD ‘De Grote Vrouw’ uit, geïnspireerd op het naar het Nederlands vertaalde boek van de Israëlische auteur Meir Shalev. Meteen ontpopte ze zich tot dé verrassing van de Belgische jazzscene. In 2022 bracht ze haar 2e cd op de markt, onder de titel ‘Hert’.

Haar liveoptredens zijn een ware beleving, en komen haar composities tot leven waardoor ze veelal anders zijn dan de momentopnames op de CD’s. Ze neemt al enkele jaren een belangrijke plaats in in de hedendaagse Belgische jazzscene en maakt deel uit van de belangrijkste bands op dit vlak. Vorig jaar gaf ze met haar band een concert in onze Zomerarena en werd ze zelfs aangesteld als stadscomponist van Gent.

Lara Rosseel kreeg een kunstwerk, een bas-reliëf met een authentiek Veurns tafereel, van de hand van de Veurnse beeldhouwer Raymond Smessaert. (JT)