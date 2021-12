Culturele duizendpoot Bernard Noffels wint cultuurprijs: “Voor mij is de cirkel nu rond”

Het was zaterdagmorgen in de Sint-Pieterszaal nagelbijten voor de zes genomineerden van de Kuurnse cultuurprijs 2021. Naast laureaat Bernard Noffels waren voor de cultuurprijs 2021 ook Artykid, Joost Brys, de Koninklijke Kunstkring Evariste Carpentier, het Kinderkoor en popkoor VIVA! en KWB Kuurne genomineerd. De cheque verbonden aan de cultuurprijs 2021wil Bernard Noffels besteden aan de organisatie van een tentoonstelling waarop zijn eigen werk te zien is.

Nadat vorig jaar de cultuurprijs niet werd uitgereikt wegens de coronamaatregelen was het aanbod voor de 12de cultuurprijs extra groot. Naast de voorgedragen personen en verenigingen van dit jaar kreeg de jury – Marnix Theys (Zuidwest), Jan Balcaen (cultuurcoördinator Kortrijk), Freek Depraetere (cultuurcoördinator Deerlijk), Lucas Lambrecht (cultuurcoördinator Avelgem) en Anne De Meester (cultuurraad Kuurne) – ook de dossiers van de genomineerden van vorig jaar op tafel.

Creatieveling

Uit dat ruime aanbod werden Artykid, dat zes jaar terug werd opgericht en kinderen laat proeven van kunst op een heel toegankelijke manier, grafisch designer van Kuurne-Brussel-Kuurne Joost Brys, de Koninklijke Kunstkring Evariste Carpentier, het Kinderkoor en popkoor VIVA!, KWB Kuurne en Bernard Noffels geselecteerd.

De jury riep Bernard Noffels als winnaar uit en motiveerde haar keuze als volgt: “Bernard is een man van het verenigingsleven, een organisator en een creatieveling”, aldus de jury. “Door deze talenten in te zetten maakt hij het Kuurnse sociaal-culturele leven rijker en diverser.”

Aangename verrassing

Bernard Noffels, die fotograaf, kunstenaar, organisator, dichter en curator is, weet maar al te goed hoe moeilijk het is een keuze te maken uit de zes voorgedragen genomineerden, gezien hij ook zelf vijf jaar deel uitmaakte van de jury van de cultuurprijs. “Toen ik te horen kreeg dat ik genomineerd was voor de cultuurprijs 2021 was dat op zich al een aangename verrassing”, vertelt Bernard.

“Ik werd genomineerd door het Davidsfonds en ben hen daar heel erkentelijk voor. Zelf nomineerde ik de Koninklijke Kunstkring Evariste Carpentier. Stuk voor stuk waren alle genomineerden sterke kandidaten waardoor ik zo moeilijk mijn eigen kansen kon inschatten. Zelf had ik dan ook geen idee wie de jury zou uitroepen tot laureaat. Toen mijn naam weerklonk, was ik dan ook even sprakeloos.”

Hart voor fotografie

Bernard Noffels is niet alleen in Kuurne een bekend gezicht, ook buiten de gemeentegrenzen is hij vooral bekend als fotograaf. “Bernards hart ligt bij de fotografie”, vertelt burgemeester Francis Benoit.

“Hij stelde al vaak tentoon en werd in april 2021 opgenomen in een boek uitgegeven door Bruxelles Art, waarin een zeventig internationale fotografen terug te vinden zijn. Maar voor Bernard is de cultuurprijs iets dat hem na aan het hart ligt gezien hij zelf mee aan de wieg stond van die cultuurprijs!”

Volwassenenonderwijs

Begin dit jaar nog pakte de cultuurprijswinnaar 2021 uit met een eigen fotoboek die de naam Waiting, walking, working droeg en publiceerde onder het pseudoniem Georg Bernoff zijn eerste dichtbundel Het krassen van de tijd.

“Voor mij is de cirkel rond”, gaat Bernard Noffels verder. “Nadat ik in 2010 fotografie herontdekte, verdiepte ik mij verder via volwassenenonderwijs in mijn hobby. Ik verbeterde verder mijn techniek wat resulteerde in een boek met eigen werk.”

Nieuw werk

“Daarnaast volgde ik ook academie. De coronaperiode zorgde er dan weer voor dat mijn agenda wat minder vol stond. Deze vrijgekomen tijd besteedde ik dan weer aan voorbereidingswerkzaamheden om nieuw werk uit te brengen.” ”

Bernard Noffels is onder meer actief binnen het fotocollectief@Retina², culturele vereniging Curieus, buren bij kunstenaars, het Kuurnse Comedyfestival en de Kuurnse Cultuurraad. (BRU)