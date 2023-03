Cultureel centrum MJC in Komen sluit deuren voor grote renovatie

Het Komense culturele centrum MJC sluit weldra de deuren voor een grondige renovatie. De gemeentelijke bibliotheek Bibliolys, dat eveneens het MJC betrekt, moet daarom op zoek naar een tijdelijk onderkomen. Enkele containers aan de molen brengen een oplossing.

25.500 boeken en meer dan 2.000 spellen worden aan een indrukwekkende verhuis onderworpen. “Samen met het culturele centrum wordt ook de bibliotheek volledig vernieuwd”, verklaart verantwoordelijk schepen Clémentine Vandenbroucke.

In voormalig toerismebureau

“We wilden de inwoners van Komen-Waasten de toegang tot lees- en spelplezier niet ontzeggen tijdens de werken. Daarom werd besloten de bibliotheek tijdelijk onder te brengen in het voormalige toerismebureau. Het kleine gebouw ligt in het gehucht Ten Brielen, pal in de schaduw van Molen Soete. Helaas hadden we daar een acuut plaatsgebrek, een tekort dat werd opgevangen door het plaatsen van enkele modulaire containers.”