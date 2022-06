Cultureel Centrum het Spoor in Harelbeke lanceert nieuw seizoen

Het team van het cultuurcentrum in Harelbeke stelde de nieuwe seizoenbrochure voor. Top of the bill wordt het optreden van Cristina Branco. Tezelfdertijd startte ook de verkoop van tickets en abonnementen.

Het cultureel centrum hoopt dit jaar opnieuw voluit te kunnen gaan. “Na twee jaar tussen sluiten en beperkt openen, zijn we er helemaal klaar voor”, luidt het. Dat laat het team merken met een divers programma van muziek, theater, humor, familievoorstellingen en matinees in hun brochure. Het publiek krijgt naast enkele meerdaagse evenementen ook enkele unieke voorstellingen voorgeschoteld. “Dit seizoen zetten we extra in op voorstellingen voor het hele gezin”, zegt directeur Frederik Bossuyt.

Poppentheater en familiefestival

Kinderen kunnen griezelen met KLAUW! van Hanneke Paauwe, door De Standaard omschreven als ‘de laatste ongeslepen diamant van het jeugdtheater’. Radio Oorwoud zorgt voor een beestige bende en voor de allerkleinsten staat het poppentheater Lelijk Eendje met livemuziek op het programma. In de herfstvakantie pakt het Spoor uit met het familiefestival Appelsienema met theater, film en workshops voor kinderen. Een ander opvallend festival is H’Mused dat helemaal rond klassieke muziek draait. “Ook hier zijn kinderen welkom en maken ze kennis met componist Henry Purcell via een voorstelling op kindermaat.”

Sinds lang staat er met Kamal Kharmach opnieuw een eindejaarsconférence op de agenda

Pierrot Lunaire brengt een gelegenheidsorkest met Harelbeekse topmuzikanten en bovenaan de affiche staat het internationaal gerenommeerde B’Rock Orchestra. Het festival sluit af met het finaleconcert van de achtste Internationale Compositiewedstrijd Harelbeke. Sterke theaterproducties van onder andere Cie Cecilia, Abattoir Fermé en het Eenzame Westen sieren de brochure. “Brandend actueel met de oorlog in Oekraïne, is de voorstelling Een of andere Rus. Sinds lang staat er met Kamal Kharmach opnieuw een eindejaarsconférence op de agenda.” Han Solo en Piv Huvluv vullen de comedylijst verder aan.

Technologie en dans

Op muzikaal vlak is het uitkijken naar kleppers zoals Absynthe Minded, Cristina Branco en Frank Vander Linden. Met The Free Orleans Rebel Band, met stuk voor stuk Belgische topmuzikanten, krijgt de jazztraditie uit New Orleans een hedendaags jasje. Cultureel centrum het Spoor heeft ook een goede samenwerking met andere cultuurhuizen. “Nieuw dit jaar is de bus richting de Opéra de Lille voor de dansvoorstelling van choreograaf Boris Charmatz op muziek van Mozart. Het Kortrijkse NEXT brengt ook moois naar Harelbeke met de Duitse choreograaf Sebastian Matthias met een performance waar je als bezoeker helemaal in opgaat via je smartphone. Of hoe technologie en dans in elkaar opgaan.”