Creatieve hotspot Wolinski van comedian David Galle en Marloes Decloedt opent in Brugge

Comedian David Galle en zijn vriendin Marloes Decloedt, dochter van cartoonist Marec, zwaaien op 2 december de deuren open van Wolinski. In deze nieuwe creatieve hotspot bij hun woning langs de Oostendse Steenweg verenigen ze comedy, cartoon en dans.

Voor wie zich afvraagt waar de naam voor de club van David Galle en Marloes Decloedt vandaan komt: Georges Woliniski is een Franse striptekenaar en cartoonist die in 2015 om het leven kwam bij de terroristische aanslag op de redactie van het satirische magazine Charlie Hebdo. En het is ook een figuur die David en Marloes én Marloes’ vader Marec met elkaar verbindt. “Natuurlijk ken ik het schitterende tekenwerk en het boeiende leven van Georges Wolinski door mijn vader, die een grote fan was”, zegt Marloes Decloedt.

“Hij is altijd in mijn leven aanwezig geweest, maar ook bij David. Bij mij op het vlak van cartoons en bij David op het vlak van comedy. David is een grote fan van de Franse komische cinema en Wolinski heeft veel affiches voor Franse films ontworpen. Meteen de ideale naam dus voor onze club.”

David en Marloes waren al lang op zoek naar een eigen creatieve stek waar ze hun interesses en passies ook met een publiek kunnen delen. “We hebben lang in de binnenstad gezocht maar dat bleek niet betaalbaar. “Langs de Oostendse Steenweg in Sint-Pieters zagen we dan een pand te koop staan met een gelijkvloers dat wel wat mogelijkheden leek te bieden”, vertelt Marloes. “Deze zomer, in juni, werd de akte ondertekend en we zijn meteen gestart met de verbouwingswerken. We hebben heel veel zelf gedaan, gelukkig is David echt wel een handige Harry.”

“Hier kunnen we onze gezamenlijke passies doen samenvloeien”

Wolinsky wordt meer dan een comedyclub, want naast een maandelijkse comedynight op zaterdag, zullen hier ook workshops modeltekenen met Marec plaatsvinden, geeft Marloes – die tien jaar professioneel heeft gedanst – er danslessen in diverse stijlen, en zullen er expo’s en boekvoorstellingen georganiseerd worden.

“Wat de comedy betreft: in de zaal is er plaats voor 80 mensen die allemaal van dichtbij en in de beste omstandigheden bekende en minder bekende comedians aan het werk kunnen zien”, zegt David Galle. “Op het programma staan onder meer al Piv Huvluv, Gunter Lamoot, Arnout Van Den Bossche, Steven Mahieu, Raf Coppens en Amélie Albrecht.” Bij Wolinski hoort overigens ook een ‘gift shop’ waar niet alleen merchandising van diverse comedians en cartoons te koop zullen zijn, maar ook grappige of bizarre brocante die David op de kop kon tikken in binnen- en buitenland. En op 3 december stelt Marec er met de expo ‘De Invallen van Marec’ zijn nieuwe cartoonboek voor.”

Meer info: https://www.facebook.com/wolinskibrugge