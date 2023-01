Corneelkring Brielen brengt met ‘Een zwarte Pool’ tweede productie van seizoen 2022-2023

Corneelkring Brielen brengt eind februari en begin maart zijn tweede productie van het seizoen 2022-2023. Het wordt ‘Een zwarte Pool’, een zwarte komedie van Karst Woudstra, in een regie van Walter De Groote.

“‘Een zwarte Pool’ is een meeslepende zwarte komedie over een relationele soep met heerlijk rake en giftige dialogen, heel veel dat niet gezegd wordt, en personages die ontroerende karikaturen van zichzelf zijn geworden. Met het publiek als genietend voyeur”, klinkt het bij de Corneelkring Brielen.

“De tragikomedie van Karst Woudstra stamt uit 1992 en hoewel een stel tijdsbeelden niet meer opgaan – de val van de Muur, het failliet van het communisme, de angst voor emigranten uit het Oostblok – zijn de zorg voor het milieu en de komst van vreemdelingen zeker nog van deze tijd. Het stuk, waarin de rijke yuppen zichzelf in een dieptragische afgrond van onbegrip en onvermogen storten, heeft blijvende waarde.”

Frisse blik en wodka

Lily en Simon zijn een getrouwd koppel. Alhoewel. Getrouwd zeker, maar een koppel? Om een kat een kat te noemen, hun huwelijk heeft zo stilletjes aan zijn houdbaarheidsdatum bereikt. En het etentje dat ze organiseren, dreigt ook nog eens een ietsepietsie in het honderd te lopen.

Suzanne, zo een beetje een mentor voor al haar vriendinnen en bliksemafleider bij partygelegenheden, komt niet. Dus moeten ze het dan maar gezellig maken met zijn viertjes, met Daan en Marguerite.

Maar zodra de gasten arriveren, wordt het duidelijk dat onderliggende spanningen de pret kunnen en zullen bederven. Gelukkig is er nog Zygmynt, een Pool die is komen ‘aanwaaien’ via Binnenlandse Zaken en hier allerhande karweitjes opknapt. In het zwart. Onze hardwerkende Pool doet zijn verdomde best om iedereen te motiveren een betere versie van zichzelf te worden. Hij brengt een open en frisse blik mee, een luisterend oor en liters wodka. Maar of het hem gaat lukken, is wel de vraag.