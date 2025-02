Constantijn Rodenbachprijs voor Joost Vanbrussel

De Constantijn Rodenbachprijs is de Life Time Achievement Award van de Roeselaarse cultuurraad. “Maar in deze stad die de bakermat is geweest van de Vlaamse ontvoogding verkozen we een Nederlandstalige titel”, aldus cultuurraadvoorzitter Michel Veracx. “De prijs is een eeuwenoud Chinees beeldje. In de oosterse cultuur eert men het werk van ouders en voorouders met zo’n kleinood.”

Joost Vanbrussel is net 84 geworden en kijkt met gemengde gevoelens terug op de voorbije jaren. “Een voetballer krijgt op het toppunt van zijn carrière een gouden schoen. Voor mij zal dat dan wel een gouden pantoffel zijn. Ik heb gemengde gevoelens omdat het lichaam uiteraard wat moeilijker meewilt, maar toch kijk ik ook met voldoening terug op wat er allemaal op mijn pad is gekomen.”

Vanbrussel was jarenlang, van 1968 tot 2000, een bevlogen leerkracht Germaanse talen in het Klein Seminarie. In zijn vrije tijd bouwde hij een even aanzienlijke carrière uit als zanger-muzikant en dichter-schrijver. “Dat is allemaal gebeurd dankzij toevallige ontmoetingen met grote talentvolle mensen die geloofden in wat ik deed. Die grote bevestiging is de sleutel geweest voor veel geluk in mijn leven.”

Culturele familie

Joost Vanbrussel is een graag geziene figuur in de Roeselaarse cultuurwereld. Als zanger, pianist en accordeonist stond hij solo en met groepen als Ishtar op vele podia. Nog altijd verzorgt hij als dirigent van het koor Gaudeamus Igitur uitvaarten, huwelijken en andere plechtigheden.

“Zonder mijn gezin zou dit allemaal niet mogelijk geweest zijn”, gaat Joost verder. “Ik ben ook bijzonder trots dat ze allemaal heel muzikaal zijn en actief zijn in het cultuurmilieu. Natuurlijk spant dochter Mieke de kroon als schepen van cultuur van Roeselare.”

Ook burgemeester Declercq greep in zijn lofrede terug naar herinneringen uit zijn jeugd. “Ik ben oud-leerling van Joost, die we toen uiteraard meneer Vanbrussel noemden. Hij heeft werk met ons gehad want onze klas noemde zichzelf met de nodige zin voor overdrijving graag de wonderklasse naar het voorbeeld van de retoricaklas van Albrecht Rodenbach. Uiteindelijk stimuleerde hij mij om een gelijkaardig pad te bewandelen als zanger in Colliemando, schrijver in de schoolkrant en als zeventienjarige journalist voor De Weekbode”, aldus nog de burgemeester.