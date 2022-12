Concertzaal Trax krijgt nieuwe geluidsinstallatie, binnenkort nog meer concerten

De komende jaren moet Trax zich ontwikkelen tot een echt muziekcentrum. Een nieuwe geluidsinstallatie in de grote concertzaal moet daar aan bijdragen.

“De Trax-site is een grote meerwaarde voor onze jeugd en verenigingen die iets willen organiseren. Ze kunnen er terecht voor hun fuif, vergadering, een evenement, het organiseren van een optreden, enz… De komst van een park nabij de site juich ik heel hard toe”, stelt Stephanie Davidts (CD&V). “Volgens mij zijn de Roeselarenaars klaar voor een volgende stap in het Trax-verhaal, met bv. meer concerten zoals de maatwerkconcerten met optredens zoals Zwangere Guy in november.”

“Er is met andere woorden nog enorm veel potentieel om de site verder uit te bouwen en er écht dé plek voor onze jeugd van te maken. Hoe kunnen we het voor verenigingen Trax nog gebruiksvriendelijker maken en enkele drempels om er iets te organiseren wegwerken? Wat zijn de ambities van de stad om Trax echt uit te bouwen als cultuur- en verenigingshotspot?”

Creatieve ontmoetingsplek

“Veel verenigingen vinden al hun weg naar Trax, het is een creatieve ontmoetingsplek voor iedereen”, aldus schepen Matthijs Samyn. “Zelfs voor deze gemeenteraad. Daarbij is er voor elk wat wils. De ene zaal is perfect voor verenigingen, de andere ruimtes zijn ideaal voor kleinschalige en grotere optredens en fuiven. In de Club hebben we de nodige geluidsinfrastructuur voorzien en dat wordt gesmaakt. Heel wat verenigingen of organisaties geven om die reden de voorkeur aan de Club voor het organiseren van een evenement. Om die reden zullen we volgend jaar in de grote zaal ook een nieuwe geluidsinstallatie installeren.”

“We willen van Trax een echt muziekcentrum maken. De eerste stap in 2019 was de samenwerking met Maatwerk, dat beschouwen we als het startpunt voor een volwaardige muziekprogrammatie. Een nieuwe reeks concerten wordt voorzien, met aandacht voor alle genres, in samenwerking met Maatwerk, De Spil en Pelzen.”