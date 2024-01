Concertgebouw Brugge blikt terug op succesvol jaar met 160.000 bezoekers

Concertgebouw Brugge kan terugblikken op een succesvol 2023. Het verwelkomde vorig jaar 160.000 bezoekers waarvan 95.000 voor het eigen artistieke programma en 65.000 voor evenementen in zaalhuur.

Het Concertgebouw zorgt met deze uitstekende cijfers voor een groeipercentage van 16 procent ten opzichte van 2022 en evenaart in 2023 zo bijna het bezoekersaantal van het absolute recordjaar 2017.

Tot de toppers in verkoop van het artistieke programma in 2023 behoren onder meer de voorstellingen van Rosas, Opera Ballet Vlaanderen en Vox Luminis maar ook een festival als Bach Academie Brugge, het unieke concertformat CLUB Surround en wereldvermaarde orkesten als Budapest Festival Orchestra en Rotterdams Philharmonisch Orkest bleken erg populair bij de bezoekers.

Events

Ook Concertgebouw Events kan uitpakken met succesvolle cijfers in 2023, met 182 evenementen op de teller. Deze bruisende zaalhuurwerking – recent erkend met het label Flanders Heritage Venue 2.0 – begeleidt allerhande events: van internationale congressen, over bedrijfsevents tot concerten en shows.

Concertgebouw Brugge is meer dan een concertzaal, het is ook een relevant cultureel platform dat via diverse inspirerende programma’s meerdere lagen van de maatschappij aanspreekt. Met maatschappelijke en participatieve initiatieven als Concertgebouwbos, Play Here, Serieus Curieus, Notenkrakken en Iedereen Klassiek bereikt het Concertgebouw nieuw en ander publiek.

Verjonging

Katrien Van Eeckhoutte, algemeen directeur, is bijzonder verheugd over de toenemende impact van het Concertgebouw: “Door sterke publieksgerichte formules en een divers en kwalitatief programma maken we onze ambitie van publieksverbreding, verjonging en vernieuwing waar. Het Concertgebouw speelt ten volle zijn rol als levendig kunstenhuis en state of the art venue voor nationale en internationale bedrijfsevents en is zo een hefboom voor economische welvaart in de regio.”

Katrien Van Eeckhoutte. © Concertgebouw/Jan Darthet

Het Concertgebouw dankt de goede jaarresultaten zowel aan het behouden van het trouwe publiek als aan een stijgend aandeel nieuwe klanten. Meer dan de helft van de bezoekers van het Concertgebouw zijn nieuwe klanten en die komen niet alleen uit Brugge en omstreken, een significant deel (74 procent) woont in de rest van Vlaanderen, in Wallonië of in het buitenland.

Het aantal abonnementen stijgt mede dankzij het invoeren van een nieuw type abonnement vanaf drie voorstellingen. Klanten kopen bovendien vaak ook nog abonnementen en tickets bij in de loop van het seizoen.

Marketing

Ook de communicatie- en marketingcampagne gericht op jongeren -26 jaar (die standaard 50 procent korting krijgen) en het invoeren van een nieuw prijstype (35 procent korting voor wie ouder is dan 26 maar jonger dan 35 jaar) loont en zorgt voor een stijging van de ticketverkoop bij een jonger publiek. In 2023 kreeg het Concertgebouw 18.133 jongeren onder de 26 jaar over de vloer, wat een absoluut recordcijfer is.

“Nieuwe klanten werven, bestaande klanten reactiveren en aanzetten tot ticketaankoop vraagt ‘always-on’ communicatie via verschillende kanalen. Op salesvlak spelen we in op de noden van klanten door het invoeren van nieuwe formules”, zegt Bert Vanlaere, Coördinator communicatie, marketing & sales.

Bach Academie

Ook de eerste resultaten voor 2024 gaan op dit positieve elan verder met sterke bezoekerscijfers in januari voor de Bach Academie Brugge. Daarbij zijn de opvallende trends: een terugkerend kernpubliek en een jonger bereik met vooral een stijging in de categorie –40-jarigen.

“De bezoekersaantallen tonen ook een stevig aandeel buitenlands publiek, waarbij bijna één derde van de tickets werd gekocht door bezoekers uit Nederland, Duitsland en Frankrijk. Zij combineren de Bach Academie met een meerdaags verblijf in Brugge”, aldus Katrien Van Eeckhoutte.