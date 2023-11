Concert rond herinnering in crematorium Polderbos Oostende

Op vrijdag 10 november organiseert crematorium Polderbos Oostende in de grote aula een concertavond in het teken van de herinnering. Het concert begint om 19.30 uur en opent met het Oostendse dameskoor Aimée Thonon onder leiding van Steve Dugardin. Zij brengen een stevige mengeling van diverse periodes, van renaissance tot klassiek, via The Beatles tot hedendaags. Net voor de pauze kunnen de aanwezigen genieten van het unieke stemgeluid van de gerenommeerde contratenor Steve Dugardin.

Als hoofdact van deze concertavond wist het crematorium de bekende sopraan Astrid Stockman te strikken. Astrid begeleidt zichzelf op piano en brengt muziek op het hoogste niveau. We kennen haar van haar deelname aan De Slimste Mens Ter Wereld en haar muzikale bijdrage aan Vive le Vélo en Vive la Vie op de VRT.

In de prachtige natuurlijke omgeving van het Crematorium Polderbos aan de rand van het Stadsrandbos kan en mag ieder komen om een overleden familielid of vriend te herdenken. Naar aanleiding van Allerzielen werd een herdenking gehouden voor alle mensen van wie de crematie in het crematorium Polderbos plaatsvond. Deze herdenking vond plaats in aanwezigheid van voorzitter Danick Minne (Open VLD) en directeur Johan Seynaeve.