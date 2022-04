Comedysector krabbelt moeizaam recht na coronacrisis nu het leven steeds duurder wordt

Samen met de hele cultuur- en entertainmentsector is het ook voor comedy moeilijk recht krabbelen na de coronacrisis. Zeker nu die crisis gevolgd wordt door stijgende prijzen voor energie en zowat alle levensmiddelen. “De mensen willen nog wel komen lachen maar kiezen veel bewuster”, zegt Bruggeling Pieter De Wulf van Comedyshows. “Tickets boven de 40 euro verkopen erg stroef momenteel.”

Stand-up comedy, het humorgenre dat in de Angelsaksische landen al decennia razend populair is, veroverde medio de jaren 2000 ook Vlaanderen. Comedians als Philip Geubels, Xander De Rycke, Alex Agnew, David Galle, Steven Mahieu, Raf Coppens en William Boeva bestormden de podia van zowel jeugdhuizen, cafés, culturele centra als de echt grote zalen, tot het Sportpaleis toe.

Een aantal onder hen werden ook gretig opgepikt door de televisiewereld en worden nog altijd opgevoerd in panelshows en quizzen. Recenter toonde Amelie Albrecht dat ook vrouwen hun mannetje kunnen staan in de wereld van de snel afgevuurde grappen.

Gewijzigd gedrag

Maar dé grote succesperiode ligt toch wel al een tijdje achter ons. En dan moest de coronacrisis er nog aan komen. We hoorden de jongste tijd wel vaker over evenementen die door de beperkte ticketverkoop geschrapt werden, ook in de Brugse regio, of zalen die maar voor de helft gevuld zijn.

Zit comedy in een dipje? We vragen het aan uitgeweken Bruggeling Pieter De Wulf van Comedyshows. De man woont in Oostende, maar zijn entertainmentbedrijf Groep 24, met Comedyshows als belangrijke poot, is gevestigd in Brugge en telt intussen 15 vaste medewerkers. Comedyshows organiseert voorstellingen met de grootste namen uit de stand-up comedy, maar brengt ook old-skool komieken als Urbanus en Jacques Vermeire op het podium.

“Wij mogen niet klagen, maar we moeten wel rekening houden met een toch wat gewijzigd gedrag bij het publiek. Zowel financiële onzekerheid als de naweeën van de coronacrisis spelen hier inderdaad een rol. Mensen willen zeker nog komen lachen, maar ze twijfelen meer en ze zijn selectiever bij het aankopen van tickets”, zegt De Wulf.

‘Uitgestelde tickets’

“En een aantal mensen durft nog geen tickets te kopen, of toch niet al te lang op voorhand, omdat ze vrezen dat corona weer zal toeslaan en zorgen voor afgelastingen. Of ze zijn toch nog wat bevreesd om dicht bij elkaar te zitten in een zaal. Dat gaat misschien maar om 10 of 20 procent van de mensen, maar op een zaal van duizend man zijn dat toch al tot zo’n 200 mensen. Organisatoren en artiesten voelen dat wel.”

“Ook de zogenaamde ‘uitgestelde tickets’ van afgelastingen tijdens de coronacrisis spelen nog een rol. Je kunt die geen twee keer verkopen hé. En doordat bijna alle artiesten nu ongeveer tegelijk hun tournee zijn opgestart, nu het opnieuw mag na corona, zit je nog met een ander probleem. Het aanbod is gewoon te groot: er is te veel op hetzelfde moment. Artiesten toeren meestal zo’n twee jaar met een voorstelling maar ze starten anders natuurlijk niet allemaal tegelijk.”

Prijszetting tickets

Pieter De Wulf kan ook een en ander afleiden uit de prijszetting voor de tickets. De mensen houden duidelijk wat meer de knip op de portefeuille. “Tickets boven de 40 euro verkopen erg stroef momenteel.”

“Wij organiseren nu een tournee met Kamiel Spiessens met tickets aan 25 euro en die vliegen echt de deur uit. Een Philip Geubels vraagt wel ergens in de 30 euro maar dat is natuurlijk een heel grote naam en die krijgt dat ook wel verkocht. Maar veel hoger moet je toch niet meer gaan momenteel”, zegt Pieter.

“Er wordt in dat verband vaak verwezen naar de afgelaste show van Alex Agnew op de festivalweide van Werchter. Wij waren betrokken om het event een stuk mee te promoten maar waren geen organisator, dat was Live Nation die ook Rock Werchter organiseert. En ja, tickets van 70 euro liggen zeker vandaag de dag moeilijk en dat is ook gebleken.”

Je moet goed strategisch nadenken over wat je wanneer en waar wil brengen en aan welke prijs

“Maar dat is niet de enige reden waarom het niet gelukt is. Comedy buiten, en zeker op een festivalweide, is een moeilijk verhaal. Op een festivalweide willen mensen mee dansen en meejoelen met de muziek, pinten drinken en zich amuseren met hun vrienden. Verwachten dat de mensen zo’n anderhalf uur of meer zullen luisteren naar een comedy-act in zo’n setting, dat is niet evident …

“Nog een probleem was dat het datzelfde weekend ook Graspop is, waar Alex Agnew en veel van zijn aanhangers zelf zo’n metalfans zijn. Wij organiseren zelf ook wel comedy outdoor maar dat gaat dan meer om een show met ook veel muziek.”

“We zetten namelijk de bekende West-Vlaamse groep Preuteleute in het stadion van KVO Oostende en daarvoor zijn (op het moment van ons interview, red.) al 8.000 van de 8.400 beschikbare tickets verkocht. We hebben de prijs dan ook democratisch gehouden. Het kan dus zeker nog hoog maar je moet goed strategisch nadenken over wat je wanneer en waar wilt brengen aan welke prijs. En dus harder werken om de lachers in de zaal te krijgen.”

Unieke interactie

Pieter De Wulf wijst er nog op dat er ook niet-financiële of niet-gezondheidsgerichte zaken meespelen waardoor mensen moeilijker naar de zalen te krijgen zijn. “Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen een ander leven leren kennen. Ze bleven veel thuis en kochten misschien een fitnesstoestel of ontdekten andere bezigheid.”

“En ook dit: vaak schaften ze zich een nieuwe, grote televisie met alles erop en erbij aan. En dan kijken ze naar comedy via Streamz of andere betaalkanalen. Intussen is daar al veel comedy te zien, zowel binnen- als buitenlands”, stelt Pieter De Wulf.

“Maar ik blijf er toch bij: comedy kan je pas echt goed beleven in de zaal zelf waar je samen met andere mensen kan lachen en de vaak unieke interactie met het publiek kan volgen.”