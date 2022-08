Comedy night op de Paardenmarkt met grote namen op affiche

Op zaterdag 3 september om 20 uur nodigt cabaretier Ygor uit Poperinge een aantal collega’s uit voor een Comedy night, in een tent op de Paardenmarkt. Soe Nsuki, Thomas Smith, David Galle, Lukas Lelie en uiteraard Ygor zelf staan op de affiche.

“Via mijn boekingskantoor Tram 4 kreeg ik een paar maanden geleden een ietwat vreemd voorstel binnen”, vertelt Ygor uit Poperinge, ofte Filip Haeyaert (61) uit De Gasthuisstraat. “De vraag was of Ygor wilde spelen tijdens een samengestelde comedyavond in Poperinge, niets bijzonders dus. Maar dit keer was er méér aan de hand. Ik zou niet als ‘comedian in de rij’ opdraven. Ik zou de host van de avond zijn, de gastheer of de MC, de Master of Ceremony dus! En dat is geen business as usual.”

“Normaal gezien ben ik een schakel in de ketting, een act in de line-up. Dit keer zal het mijn taak zijn om het publiek warm te stomen en de comedians aan te kondigen. God ja, ik heb het al duizend zien doen, door mensen die het gewend zijn, échte Masters of Ceremony. Nu wordt het voor mij een soort vuurdoop. En dat in eigen huis? Spannend zal het hoe dan ook zijn. Maar goed, ik zal het met veel plezier doen. Ik ken ze allemaal en loop ze regelmatig tegen het lijf, want de Vlaamse comedywereld is een klein wereldje. We komen elkaar overal tegen”, aldus nog Ygor.

Vier kleppers

“Zo leerde ik Soe Nsuki kennen in The Joker, een populair comedy-café in Antwerpen. Soe is een heel vlotte en grappige jonge dame, die vaak te zien is op tv, denk maar aan Vlaanderen Vakantieland en de Slimste Mens ter Wereld. Na Soe komt Thomas Smith: één van de vier ‘Foute Vrienden’. Ik ben heel blij dat Thomas erbij is, want een paar jaar geleden mocht ik in de Arenberg in Antwerpen spelen ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Ik ben blij dat hij nu naar hier komt”, gaat Ygor verder.

“Met David Galle krijgen we nóg een vaste waarde binnen de comedyscene. Gekend gelijk vorten vis van onder andere Comedy Casino, De Kazakkendraaiers, Twee tot de Zesde Macht en natuurlijk ook als ‘de rosten’ uit Bevergem. Ten slotte is er Lukas Lelie. Die zat ook vaak in de jury van De Slimste Mens, en hij is vaste sidekick in De Ideale Wereld. In 2014 won Lukas ‘Humo’s Comedy Cup’. Ik mocht hem ook zelf eens in ontvangst nemen, in 1999”, aldus nog Ygor. “Het wordt een boeiende en gevarieerde avond, met heel wat gevarieerde acts”, besluit de Poperingse cabaretier.

Het feest past in het kader van de ‘Week van de Commerce’. In de namiddag komt Papa Chico langs met een show voor de kinderen. Er staan ook workshops op het programma, zoals glittertattoos maken en ballonnen plooien. De kidsnamiddag is gratis.

Tickets voor de avond kosten 15 euro (inclusief een drankje) en zijn te reserveren via www.poperinge.be/weekvandecommerce