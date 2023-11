Comedian Steven Mahieu stelt volledige tournee uit: “Mijn mentale power is op”

Komende vrijdag zou Steven Mahieu uit Jabbeke in première gaan met zijn nieuwe zaalshow ‘Stabiel’. Die wordt nu uitgesteld, zo kondigt de stand-up comedian aan op zijn website.

Met het zicht op bijna 50 voorstellingen en al meer dan 15.000 verkochte tickets ziet stand-up comedian Steven Mahieu zich genoodzaakt om zijn volledige tournee uit te stellen. Komende vrijdag zou hij in première gaan in de Vooruit in Gent. Een moeilijke, weloverwogen beslissing, maar wel een logische. “Ik kom even met minder goed nieuws”, zo geeft Steven mee op zijn website. “Na 15 jaar comedy en vlak voor een nieuwe tournee voel ik dat mijn mentale power op is. Ik zie al een tijdje de oranje lichtjes knipperen van mijn dashboard en heb ze genegeerd omwille van mijn dadendrang. Onbewust heb ik mezelf een te grote druk opgelegd om “klaar” te zijn voor mijn vijfde tour. Nu is het tijd om even onder mijn “motorkap” te laten kijken naar wat er precies moet gebeuren, voordat ik op de muur knal én de motorkap helemaal niet meer open kan. Ik kies even voor mezelf als persoon, voor mijn gezin en voor mentale rust.”

Tournee pas volgende zomer

“Mijn nieuwe tournee die op 17 november ging beginnen, zet ik on hold tot zomer 2024. Geef me graag even de nodige tijd. Ik kom terug van zodra “moeten” terug “willen” is, en “presteren” weer “spelen” is. De shows worden verplaatst, maar die puzzel leggen we later. Reeds aangekochte tickets blijven wel geldig. In overleg met mijn omgeving en de organisatoren, hoop ik voorjaar 2024 te kunnen communiceren over mijn latere plannen. Ik hoop jullie dan terug op mijn shows te ontmoeten.”

Steven is wel nog te zien in het tweede seizoen van ‘Chantal’ dat eind dit jaar al te zien is op Streamz. © VRT

Voor Steven Mahieu moest het een terugkeer door de grote poort worden. Zijn vier vorige shows werden telkens laaiend enthousiast onthaald. De afgelopen jaren werkte hij hard aan zijn show ‘Stabiel’, en stond hij ook op de set van ‘Chantal’ en ‘Nonkels’. Later dit jaar is hij opnieuw te zien in het tweede seizoen van ‘Chantal’, dat vorig jaar al werd gedraaid, en onlangs blikte hij ook een gastrol in voor het tweede seizoen van ‘Nonkels’, dat wellicht volgend jaar op antenne gaat.

Bij het management zijn ze op de hoogte van de situatie, en stellen ze naar eigen zeggen alles in het werk om de tournee opnieuw in te plannen. “Maar de gezondheid van Steven gaat voor”, klinkt het. “We wensen hem de nodige beterschap toe zodat hij straks opnieuw met volle goesting op de planken kan staan.”