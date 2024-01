Collegestraat en Zandtiende worden Gedichtenstraat in Assebroek

De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek kijken ieder jaar uit naar de Week van de Poëzie. Het is een week waarin ze gedichten lezen, creatief uitwerken en zélf schrijven. Het thema is dit jaar ‘thuis’.

Daarom besloten de leerkrachten Nederlands de handen in elkaar te slaan met enkele buren uit de Collegestraat en Zandtiende, twee straten die zes jaar lang een beetje de thuis vormen van de leerlingen. Vijftien gezinnen toonden zich bereid om hun voortuin open te stellen voor een gedicht van een leerling. Het resultaat is een echte poëziewandeling. Wie zin heeft om ook even de sfeer op te snuiven, kan dat doen tot en met 1 februari. (PDC)