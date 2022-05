Cirque Plus mikt deze zomer in Brugge op creatie, participatie en inclusie

Van 21 tot en met 24 juli strijkt Cirque Plus opnieuw neer in de tuin van het Grootseminarie in Brugge. De ‘plus’ wijst op het feit dat het programma verder reikt dan enkele dagen circusplezier. “De Werking van Cirque Plus zet in op creatie, participatie en inclusie”, zegt Franky Demon, voorzitter van de organiserende vzw Brugge Plus.

Cirque Plus biedt voorstellingen van circusartiesten uit België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Italië. Gezelschappen als La Contrebande, Collectif Primavez, Circumstances en Compagnie Charlie staan garant voor een vierdaagse vol circustheater, acrobatie, humor, dans en muziek.

Jonge artiesten

Daarnaast is er plaats voor losse acts: afgewerkte circusnummers die nog niet in een volledige voorstelling kaderen. “We geven jonge artiesten onder de noemer Cirque Numerique speel- en groeikansen op een drempelvrije openluchtlocatie”, verduidelijkt Franky Demon. Op die manier draagt Cirque Plus zijn steentje bij aan de ontwikkeling van circus binnen de kunstensector.

Met beperking

Voorts behartigt het deelfacet Cirque Publique de plaats van kwaliteitsvol sociaal-artistiek circus in de maatschappij. “Om de ontwikkelingskansen van mensen met een beperking te bevorderen, worden speelkansen geboden aan gezelschappen die met hen samenwerken. Even belangrijk is de weg ernaartoe: een verbindend creatieproces”, vervolgt Franky Demon.

Cirque Plus 2022 geeft sociaal artistiek circus op twee manieren een plaats tijdens het festival: via het programmeren van twee bestaande inclusieve producties, waaronder ‘Den Draad’ van het Brugse Circusatelier Woesh, en via de eigen productie ‘1+1=veel’.

Twee duo’s

Malenaar Sander De Cuyper bracht twee professionele circusartiesten – de clown en acrobate Iris Carta en de jongleur Liza Van Brakel – samen met twee volwassenen met een beperking. “Vanuit een gelijkwaardigheid ontwikkelen die twee duo’s twee acts die meerdere dagen zullen getoond worden”, aldus Sander.

Er is tijdens de vierdaagse ook randanimatie met workshops, interactieve installaties en een zomerbar voorzien. Het Cultuurcentrum Brugge programmeert aanvullend op 22 en 23 juli de voorstelling ‘OVVIO’ van het Spaans-Slovaakse duo Kollektiv Lapso Cirk.

Info: www.cirqueplus.be