Cirque Plus: drie dagen circus in openlucht in Brugge

Van donderdag 20 tot en met zondag 23 juli zwaaien de poorten van het Grootseminarie langs de Potterierei in Brugge weer open voor Cirque Plus: een kwaliteitsvol en laagdrempelig circusfestival in openlucht. Het programma van deze zestiende editie is goed gevuld met ruim dertig gezelschappen en artiesten uit negen verschillende landen.

Mensen met een beperking en nieuw circustalent krijgen opnieuw een plek in het programma. Cirque Plus gaat voor het eerst ook “late night” met twee voorstellingen op donderdagavond. De week voor het festival trekt Uitwijken zoals de traditie dat wil, naar de Brugse wijken met een gratis circusvoorstelling.

Voor een beperkt aantal voorstellingen is het nodig om gratis tickets te reserveren of om tickets te kopen. Dat kan vanaf 15 juni online via www.cirqueplus.be, aan de balie van In&Uit of aan de infobalie tijdens het festival.

Verbinden

Volgens Franky Demon, voorzitter van Brugge Plus, is dit zomers evenement uitgegroeid tot een toonaangevend circusfestival in Vlaanderen dat artiesten, bezoekers en organisaties verbindt: “We kijken ernaar uit om straks weer ruim 12.000 mensen te ontvangen in de prachtige tuin van het Grootseminarie met een boeiend en gevarieerd programma. Humor, acrobatie, emotie maar vooral heel veel sfeer lopen opnieuw als een rode draad doorheen het festival.”

“Cirque Plus gelooft in de verbindende kracht van circus in openlucht, weg van de barrières van een klassieke theaterzaal. De kunstvorm leeft, is laagdrempelig en interactief: de nabijheid van artiesten en publiek zorgt voor verrassende wendingen en ervaringen en maakt elke voorstelling uniek. Cirque Plus bouwt bruggen naar een divers publiek.”

Vrijwilligers

“Achter de schermen omarmen we medewerkers en vrijwilligers van alle leeftijden. Ook mensen met een beperking en medewerkers via Refu Interim helpen mee. In totaal verbinden meer dan 70 vrijwilligers en medewerkers zich al jaren met het circusfestival. De gezellige bar en de eetstandjes bieden duurzame drankjes en hapjes tegen democratische prijzen. Bestek, bekers en borden worden hergebruiktn fietsen krijeen VIP-parking vlakbij.

Donderdagavond 20 juli zijn er twee voorstellingen die de grenzen van het circus opzoeken. ‘We Agree To Disagree’ van Collectif Malunés (FR/BE) heeft een hoog rock’n roll gehalte. De tentvoorstelling van de roze-laarzen-jongleur Harvey Cobb (NL/UK) biedt Engelstalig stand-up circus met een hoek af.

Alle info en voorstellingen op www.cirqueplus.be