Cinema De Keizer blaast 100 kaarsjes uit en dat viert uitbaatster Stephanie (33) een jaar lang: “Liefde voor film heb ik mee van Agnes”

De legendarische Cinema De Keizer in Lichtervelde bestaat 100 jaar. Een feestjaar dat niet zomaar mag voorbijgaan. In de loop van 2024 staan heel wat activiteiten gepland om mensen samen te brengen in de historische setting van het Cultuurhuis. Op zondag 28 januari wordt 100 jaar De Keizer ingezet met “De koningin van de Keizer”, een voorstelling van de gedichtenbundel van Patrick Cornillie.

Het hele jaar door mensen op een culturele manier samenbrengen in deze historische setting, dat is het doel van het feestjaar voor Stephanie Caset (33) en het team van vrijwilligers. “Sowieso organiseren we uiteenlopende zaken. Er is uiteraard de film, maar er zijn ook groepsrondleidingen, muziek, bedrijfsevenementen, verenigingsactiviteiten. We proberen op een eigentijdse manier het werk van Agnes verder te zetten. Agnes was een statige dame die trots was op haar cinema. De liefde voor film en erfgoed heb ik mee van haar, hoewel ik Agnes persoonlijk niet kende. Maar als kind kwam ik dikwijls naar de cinema en was er telkens door gefascineerd.”

De vijf favorieten van Agnes

Eén van de hoogtepunten zijn de toestellen uit Michels filmmuseum in Roeselare, dat is stopgezet. Cultuurhuis De Keizer kocht deze aan. Op vraag kan je deze bekijken. “Ik ben blij dat we zo de historie van het museum verder kunnen uitdragen”, zegt Stephanie. “We hebben 40 kleine en zo’n 12 grote projectoren staan. Een montagetafel die nog in goede werking is, en de mobiele projector waarmee de vader van Agnes, Gerard, van zaal tot zaal trok om films af te spelen.”

Doorheen 2024 worden de vijf favoriete films van Agnes afgespeeld. “Deze informatie haalden we uit een interview met Agnes. Haar lievelingsfilms waren Doctor Zhivago, The Lion King, Up, Ben-Hur en The Sound of Music. Een gevarieerd aanbod dus, voor jong en oud.”

Breng tekeningen binnen

Stephanie doet een oproep naar alle kinderen om een tekening binnen te brengen in het thema van de cinema of De Keizer. “In maart houden we een kunstexpositie en worden de tekeningen geveild voor het goede doel, samen met verkoop van affiches van films die we de laatste jaren hebben gedraaid.” De tekeningen kan je binnenbrengen tot 25 februari. Op 24 november is er het afsluitend evenement waarbij Stephanie iedereen uitnodigt die ooit iets voor de cinema betekend heeft.

Agnes Debaillie met regisseur Lieven Debrauwer naar aanleiding van ‘Pauline & Paulette’. © Kurt Desplenter

Hans Maertens (61), Lichterveldenaar in hart en nieren, nam in 2012, na het overlijden van Agnes, het initiatief om samen met zes andere inwoners te investeren in de cinema en zo het erfgoed te bewaren. “Het was niet evident,” vertelt Hans, “maar we zijn blij dat de cinema gebleven is. Na het overlijden van Agnes Debaillie was er grote onzekerheid over de toekomst van de cinema, het pand was ook niet echt beschermd als erfgoed en ik had het gevoel dat voor het behoud ervan, iedereen naar iedereen keek.”

“Na het overlijden van Agnes was er grote onzekerheid over de toekomst van de cinema, maar we zijn blij dat hij er nog steeds is” – Hans Maertens

Voor heel wat Lichterveldenaren is de cinema een deel van hun jeugd. Zo ook voor Hans. “Ik ben opgegroeid met de cinema. Ik kwam er vaak langs als kind en tiener om films te zien. Daarnaast heb ik een grote belangstelling voor geschiedenis en erfgoed. Een dergelijk erfgoed hebben in je eigen gemeente is een ongelooflijke troef. Vandaar dat ik cinema De Keizer al heel mijn leven een warm hart toedraag.”

Agnes met schrijver Marc De Bel voor de première van ‘Blinker en de Bakfietsbioscoop’. © Kurt Desplenter

Cultuurhuis De Keizer

“Tot 2020 werd de cinema uitgebaat door een vzw onder deskundige leiding van Sofie Eeckeman”, legt Hans uit. “De programmatie beperkte zich tot de film alleen en dat was lastig. Bij het begin van corona werden er gesprekken aangeknoopt met Stephanie Caset. Ze bouwt als een cultuurondernemer De Keizer uit tot een cultuurhuis met film maar ook met optredens, musicalkampen, vernissages, activiteiten voor kinderen, en zoveel meer. Stephanie is één en al energie. Ze bouwde de foyer om tot Bar Agnes. Zo werd de cinema nu cultuur en met succes.”

“Ik ben blij dat we op deze manier de historie van het museum verder kunnen uitdragen” – uitbaatster Stephanie Caset

De ouders van Hans waren de eigenaars van drukkerij Verma op de markt, hij heeft dan ook een persoonlijke band met Agnes. “Agnes was er goede klant en bestelde haar promotiefolders voor de cinema om deze te promoten in de omliggende scholen. Ik mocht als klein ventje telkens de folders brengen naar Agnes. Ik werd er steevast ontvangen met een verhaal of anekdote. En ik kreeg ik er zelfs een ijsje bovenop, zelfs in de voormiddag. Ik heb aan Agnes de allerbeste herinneringen, zeker ook toen ik namens de Perskring in 1998 haar het Bronzen Accordeonnetje mocht uitreiken. Ze was fier als een gieter en wij ook. Haar interview toen met Johny Vansevenant en mezelf was legendarisch.” (Jenka Watteny)