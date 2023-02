Cineaste Lisa Spilliaert belandde voor haar documentaire ‘Spilliaert’ in het Oostendse Centrum voor Familiekunde

Haar documentaire ‘Spilliaert’ was één van de opgemerkte vertoningen op het kortfilmfestival tijdens Filmfestival Oostende. Lisa Spilliaert ging op zoek naar haar mogelijke verwantschap met de Oostendse schilder Leon Spilliaert en belandde in het Centrum voor Familiekunde in de Dr. Colenstraat.

Beeldend kunstenaar en fotografe Lisa Spilliaert (33) beleefde op Filmfestival Oostende de Belgische première van haar documentaire ‘Spilliaert’. “Mijn naam is het uitgangspunt, want ik werd heel vaak geconfronteerd met de vraag of ik familie was van schilder Leon Spilliaert. Niemand van onze familie wist dat en dus besloot ik op zoek te gaan naar mijn roots. Die zoektocht bracht me in 2014-2015 bij het Centrum voor Familiekunde VVF.”

Lisa Spilliaert verwerkte dat in de documentaire: “Het is een hybride vorm van vertelling geworden. Ik speel het personage van een fanatieke genealoog die op zoek gaat naar haar artistieke bron. Het gaat over schoonheid en tegelijk over de absurditeit daarvan. Ik breng een aantal rapnummers en er zijn ook 3D-sculpturen van stambomen te zien van de hand van mijn zus Clara. De eigenlijke opnames startten in 2020. De documentaire werd al vertoond op het filmfestival van Marseille waar ook mijn eerste film werd vertoond.”

De cineaste wil niet verklappen of ze familie is van Leon, maar is wel vol lof over de ontvangst in Oostende: “In het VVF werd ik met open armen ontvangen door Bernard en Freddy. Dat was acht jaar geleden. Het centrum krijgt ook een mooie plaats in mijn docu.”

De eindscène werd opgenomen in het visserscafé en toont Lisa samen met Leon. Het werk van Lisa was tijdens het filmfestival ook te zien in Mu.Zee. “Ik ben ook erg dankbaar dat mijn docu hier werd vertoond. Beter kan niet.” Ze won in de kortfilmcompetitie helaas geen prijs, maar haar kortfilm was wel een van de opgemerkte releases op FFO.

Twee meisjes

Niet enkel de bekende Spilliaert-kenner Anne Adriaens-Pannier werkte mee, maar ook genealogen Bernard Legrand en Freddy Courtens. “Ik zie de twee meisjes nog toekomen in ons documentatiecentrum”, zegt Freddy Courtens. Hij was in 2014 leeszaalverantwoordelijke toen Lisa en Clara het VVF binnenstapten.

“Ik ben sinds 1970 bezoeker en sinds 1996 lid. We krijgen wel vaker mensen over de vloer moet vragen naar een familiegeschiedenis. Ik besloot hen te helpen met het opzoekingswerk. Uit de kwartierstraat van Leon Spilliaert blijkt dat Lisa en Leon gemeenschappelijke voorvaderen hebben. We traceerden terug tot in Poperinge en het Franse Bergues.”

Mooie promotie

Voorzitter Bernard Legrand van het VVF in de Dr. Colenstraat wijst op het belang van de documentaire. “De zoektocht van Lisa is een zoektocht waaraan veel mensen die bij ons komen, bezig zijn. We zijn vier dagen per week open en hebben telkens tussen de 5 en 10 bezoekers. Dat komt omdat we goed georganiseerd zijn en zeer veel documentatie hebben. Hier zijn 1 miljoen bidprentjes en we zijn het tweede grootste centrum van Vlaanderen. Ons onderzoek bracht bijvoorbeeld aan het licht dat de voorvaderen van Spilliaert en Permeke uit Poperinge kwamen, blikslagers of loodgieters waren, en elkaar gekend hebben.”

Ook Bernard bewaart goede herinneringen aan de opnames. “Die vonden plaats toen er nog een avondklok was tijdens de corona. De opnames liepen uit tot na middernacht. De filmploeg had een toelating gekregen om nadien nog op pad te zijn, maar ik had die niet en wilde voor de avondklok thuis zijn. Mijn vertrouwen in de ploeg was zo groot dat ik hen de sleutel gaf en vroeg om zelf af te sluiten. Ze hebben dat vertrouwen niet beschaamd en leverden een prachtige documentaire af die een zeer mooie promotie is voor ons centrum”, besluit Bernard Legrand.