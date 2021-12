Ciné Lumière Brugge weer open, KAAP had niet eens voorstellingen geannuleerd

Door een arrest van de Raad van State is de sluiting van de cultuursector teruggedraaid: theaters en bioscopen mogen weer open. Ciné Lumière Brugge draait sedert woensdag 29 december opnieuw filmvoorstellingen, Kinepolis Brugge wacht tot 1 januari. En KAAP? Het West-Vlaams kunstencentrum had haar voorstellingen voor januari in Brugge en Oostende nog niet eens geannuleerd, zolang er geen klare wijn geschonken was.

Genieten van film bij Ciné Lumière Brugge en Kinepolis beurt op dezelfde manier als in de afgelopen maanden: Covid Safe Ticket is verplicht, het mondmasker blijft aan in de zalen, de zaalcapaciteit wordt verlaagd waardoor er voldoende afstand mogelijk is, goede ventilatie en permanente CO2-metingen in alle zalen.

“Dat onze Lumière stadsbioscopen nu al open kunnen, dat we zo snel kunnen schakelen, is dankzij het personeel, een jong en dynamisch team dat erg veerkrachtig en flexibel is”, zeggen Alexander Vandeputte en Simon Vanbeylen.

Veilig

“De cultuursector haalt zijn slag thuis”, juicht directeur Rolf Quaghebeur van kunstencentrum KAAP. “Er werd betoogd, geschreven, gehuild, bijna gebeden. Maar #greenlightforculture heeft het gehaald. Meer nog, het bevestigt dat cultuur beleven wel degelijk een veilige ervaring is. Wij voegen daar graag nog aan toe dat het zelfs noodzakelijk is voor het algemene welzijn.”

“KAAP besloot al niets te annuleren tot er klare wijn geschonken werd – en wie ons een beetje kent weet dat we wel van een goede vino houden! Zo gaat voorlopig alles gewoon door in januari. Uiteraard kan de politiek nog konijnen uit de hoge hoed toveren, maar wij zijn heel blij dat we alle artiesten hun ding kunnen laten doen. Want de sluiting was pure broodroof. Niets meer, niets minder.”

Concertgebouw

Jeroen Vanacker, artistiek directeur van het Concertgebouw is momenteel met zijn team bezig met het in kaart te brengen van alle voorstellingen en wil nagaan welke geannuleerde concerten toch kunnen plaatsvinden in januari: “Het is bij ons niet zomaar een ‘aan’ en ‘uit’ knop indrukken, er komt heel wat bij kijken. Sowieso gaan we in januari van start met een aantal activiteiten. Meer nieuws hierover volgt later.”

Het Cultuurcentrum Brugge vergadert volgens cultuurschepen Nico Blontrock vandaag (donderdag) over een mogelijke heropstart.